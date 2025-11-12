Patricia Cerezo vuelve a casarse cuatro años después de su separación de Ramón García La periodista tiene previsto pasar por el altar junto a Kiko Gámez, un ejecutivo con el que mantiene una relación desde 2021

Patricia Cerezo volverá a pasar por el altar. La periodista se casará con Kiko Gámez, un director ejecutivo e ingeniero de telecomunicaciones que mantiene un perfil discreto ante los medios. Su relación comenzó a finales de 2021, poco después de que ella y Ramón García anunciasen el fin de su matrimonio tras 24 años juntos y dos hijas en común.

La periodista está muy ilusionada, desvela la revista 'Hola'. «Kiko me quiere mucho, me respeta mucho. A veces no eres consciente de lo que vales y él es la persona, junto con mi padre, que más ha creído en mí», reconoció.

No se conocen detalles de la pedida de mano, pero Cerezo ya dejó caer hace unos meses que le gustaría que Kiko se lo pidiese. «Espero que llegue pronto», confesó. «Luego voy de moderna por la vida, pero esas cositas me gustan todavía, que el chico pida matrimonio... Pero bueno, que no tengo ningún problema en pedirlo o dejarlo caer».

Cerezo es una mujer «muy romántica» y siempre ha defendido que «en la vida hay que tener siempre proyectos, y un proyecto de vida es precioso». Por ahora, no hay fecha para la boda.

