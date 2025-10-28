El patinazo de un grupo de chavales andaluces que aprende euskera en Canal Sur: «Eso es un virus» La televisión pública andaluza emitió el testo en su programa EnREDa2

G. C. Martes, 28 de octubre 2025, 20:54

Resulta que en Canal Sur hay clases de euskera. El curioso momento lo han protagonizado los chavales que participan en el programa EnREDa2, una suerte de magacín que se emite los sábados y que está dedicado principalmente al mundo de las redes sociales.

En esa entrega contaban con la cantante María Villalón y el creador de contenido Julen Goikoetxea como invitado. Es un chaval de 30 años conocido en redes sociales por sus retos virales de 100 días. Y claro, con un euskaldun en el plató los andaluces se animaron a hacer un test de euskera, aunque el resultado se veía venir.

La presentadora lanzaba la pregunta. «¿Qué es una Bazkaria? ¿Está bien dicho?», se preguntaba la propia presentadora. «Esto empieza a ser un poco...», se quejaba una de las participantes. Otro se encogía de hombros y se atrevía a decir que «eso es un virus seguro». «¿No detectado?», se cachondeaba la conductora del espacio.

Goikoetxea ejercía como profesor y sacó a los andaluces de su error. «El almuerzo», les aclaraba. «Depende de quién cocine», cerraba la encuestadora a carcajada limpia.