El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Euromillones del martes: resultados del 28 de octubre

El patinazo de un grupo de chavales andaluces que aprende euskera en Canal Sur: «Eso es un virus»

La televisión pública andaluza emitió el testo en su programa EnREDa2

G. C.

Martes, 28 de octubre 2025, 20:54

Comenta

Resulta que en Canal Sur hay clases de euskera. El curioso momento lo han protagonizado los chavales que participan en el programa EnREDa2, una suerte de magacín que se emite los sábados y que está dedicado principalmente al mundo de las redes sociales.

En esa entrega contaban con la cantante María Villalón y el creador de contenido Julen Goikoetxea como invitado. Es un chaval de 30 años conocido en redes sociales por sus retos virales de 100 días. Y claro, con un euskaldun en el plató los andaluces se animaron a hacer un test de euskera, aunque el resultado se veía venir.

La presentadora lanzaba la pregunta. «¿Qué es una Bazkaria? ¿Está bien dicho?», se preguntaba la propia presentadora. «Esto empieza a ser un poco...», se quejaba una de las participantes. Otro se encogía de hombros y se atrevía a decir que «eso es un virus seguro». «¿No detectado?», se cachondeaba la conductora del espacio.

@enreda2cs 😅¿Alguien de Bilbao que nos de algunas clases de #euskera? @Julen 100 días #vasco #andaluz #paisvasco ♬ sonido original - EnREDa2 | Canal Sur

Goikoetxea ejercía como profesor y sacó a los andaluces de su error. «El almuerzo», les aclaraba. «Depende de quién cocine», cerraba la encuestadora a carcajada limpia.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dámaso Quintana negocia el rescate de Vicinay, que está en preconcurso
  2. 2 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  3. 3

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  4. 4

    Por qué la gripe ha llegado antes este año, pero solo a Bizkaia
  5. 5

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de las víctimas del asesino en serie que vive en Euskadi
  6. 6 El futbolista de la selección que solo jugaba en el frontón de su pueblo hasta los 14 años: «Me vino bien»
  7. 7 Cómo se puede conseguir la rebaja de hasta el 20% en la nueva tasa de basuras de Bilbao
  8. 8

    BBK busca recuperar la antigua Ibermática, que sale de nuevo a la venta por 500 millones
  9. 9

    Los técnicos sanitarios de Osakidetza irán cuatro días a la huelga
  10. 10

    Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El patinazo de un grupo de chavales andaluces que aprende euskera en Canal Sur: «Eso es un virus»

El patinazo de un grupo de chavales andaluces que aprende euskera en Canal Sur: «Eso es un virus»