El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Aruseros

Lo que pasa por no apagar la webcam: un concejal se graba en el baño y aparece en directo en un pleno

El curioso incidente ocurrió en el Ayuntamiento de Glasgow

S. O.

Sábado, 22 de noviembre 2025, 12:41

Comenta

Los despistes pueden jugar una mala pasada. Así le ha ocurrido a un concejal laborista del Ayuntamiento de Glasgow, en Escocia, que se olvidó de apagar la webcam de su ordenador portátil y apareció en directo en un pleno grabándose mientras iba al baño a hacer sus necesidades.

Según ha revelado el diario 'The Scotish Sun', el suceso ocurrió durante una sesión plenaria. El vídeo del momento se ha hecho viral, también en España, ya que ha sido emitido por el programa Aruser@s de La Sexta. En cuestión de minutos suma miles de reproducciones.

Sentado en el inodoro y con los pantalones bajados. De esta guisa irrumpió el edil laborista en la sesión plenaria, dejando atónitos al resto de concejales. Al parecer, el hombre se marchó del Consistorio y se fue a casa a pie.

Entonces, se conectó por vídeollamada al pleno y sin darse cuenta de que la cámara de su portátil seguía encendida, se grabó en un baño. Dejó el ordenador en el suelo, se bajó los pantalones y se sentó en el retrete. No hubo tiempo para más, ya que otro concejal interrumpió la sesión y alzó la voz para advertirle que le estaban viendo todos los asistentes.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tres familias pierden su casa en Erandio desahuciados por una hipoteca «abusiva»
  2. 2

    «No tenemos adónde ir», dice la madre que avaló a su hija en Erandio
  3. 3 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  4. 4

    Los okupas del piso turístico de Lekeitio abandonan la casa y la dejan destrozada
  5. 5 Anasagasti atiza a los líderes del PNV: admite no tener «muy buena relación» con Esteban y acusa a Pradales «de no conocer el partido»
  6. 6 Los padres de la niña fallecida dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  7. 7 Miguel Tellado se enzarza con Silvia Intxaurrondo a cuenta del fiscal general: «Es gravísimo lo que está ocurriendo en TVE»
  8. 8

    El pueblo medieval que ilumina la Navidad
  9. 9 «Me duele mucho que seis jugadores navarros hayan disputado la Youth League con el Athletic»
  10. 10

    Un hombre muere tras una fuga de gas en Gorliz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Lo que pasa por no apagar la webcam: un concejal se graba en el baño y aparece en directo en un pleno

Lo que pasa por no apagar la webcam: un concejal se graba en el baño y aparece en directo en un pleno