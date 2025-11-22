Lo que pasa por no apagar la webcam: un concejal se graba en el baño y aparece en directo en un pleno El curioso incidente ocurrió en el Ayuntamiento de Glasgow

Los despistes pueden jugar una mala pasada. Así le ha ocurrido a un concejal laborista del Ayuntamiento de Glasgow, en Escocia, que se olvidó de apagar la webcam de su ordenador portátil y apareció en directo en un pleno grabándose mientras iba al baño a hacer sus necesidades.

Según ha revelado el diario 'The Scotish Sun', el suceso ocurrió durante una sesión plenaria. El vídeo del momento se ha hecho viral, también en España, ya que ha sido emitido por el programa Aruser@s de La Sexta. En cuestión de minutos suma miles de reproducciones.

Sentado en el inodoro y con los pantalones bajados. De esta guisa irrumpió el edil laborista en la sesión plenaria, dejando atónitos al resto de concejales. Al parecer, el hombre se marchó del Consistorio y se fue a casa a pie.

El vídeo viral del concejal que olvida apagar su cámara en un pleno online y todo el mundo le ve ir al baño y bajarse los pantalones https://t.co/2TXr4hmowH — Aruser@s (@AruserosLaSexta) November 22, 2025

Entonces, se conectó por vídeollamada al pleno y sin darse cuenta de que la cámara de su portátil seguía encendida, se grabó en un baño. Dejó el ordenador en el suelo, se bajó los pantalones y se sentó en el retrete. No hubo tiempo para más, ya que otro concejal interrumpió la sesión y alzó la voz para advertirle que le estaban viendo todos los asistentes.