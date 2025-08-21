El parque infantil de un pueblo vasco con el que alucinan Marta Pombo y Luis Zamalloa: «Se han pasado de juego» La famosa pareja de influencers se encuentra de vacaciones en Bizkaia, tierra natal del odontólogo

Marta Pombo y su marido Luis Zamalloa han alucinado con el parque infantil más famoso de Loiu. El municipio vizcaíno cuenta con una área de juegos para niños que enamora a quien lo visita. No solo a los críos, también a los padres, abuelos y demás adultos, que encuentran en este punto un lugar idóneo para que los más pequeños se diviertan.

La famosa pareja de influencers se encuentra en tierras vizcaínas pasando unos días de vacaciones. Tras más de un mes en su casa de Cantabria, la hermana de María Pombo y el odontólogo vizcaíno han recalado en el territorio que visitan de forma asidua para visitar a amigos y familiares. Se les ha visto por el Eroski de Leioa y disfrutando de un paseo por Plentzia, un municipio que ha marcado la infancia del marido de la influencer.

Tal y como se aprecia en un vídeo compartido en Instagram, la hija mayor del matrimonio, Matilda, se lo pasa bomba en este parque de 270 metros cuadrados, ubicado en el barrio de Lauroeta, que cuenta con castillo medieval de 11 metros de altura y una tirolina. Además, cuenta con una zona techada para resguardarse de la lluvia. «Es de los mejores parque he visto. Se han pasado de juego. Es una fantasía de parque y más para refrescarse los días de calor», dice el odontólogo en una historia.

El citado parque infantil, inaugurado en 2022 y del cual hay vídeo virales en TikTok, ofrece otros atractivos como tres toboganes abiertos, un tobogán cerrado, paneles, puente y escalera de madera, tres escaleras de cuerdas y barras, prismáticos, red de cuerdas, dos barras de bomberos y suelos triangulares.

Asimismo, Zamalloa ha aprovechado la estancia en su tierra para disfrutar de un recorrido en bici por Unbe con sus «chavales», la cariñosa forma de llamar a sus amigos de la infancia.