Las parodias del «abrazo infiel» en el concierto de Coldplay toman los estadios de EE UU

Los estadios de todo Estados Unidos se han convertido en el nuevo escenario de una parodia nacional. El abrazo entre Andy Byron, CEO de la startup Astronomer, y una mujer que no era su esposa, que fue captado en plena 'kiss cam' durante el directo de la banda británica en el Gillette Stadium de Boston, ha pasado de escándalo viral a sketch recurrente en eventos deportivos.

La escena era demasiado jugosa para no convertirse en meme: ella lo acaricia, él responde con un gesto de cariño, ambos sonríen… hasta que descubren que están siendo proyectados en pantalla gigante. En ese momento, ella desaparece como por arte de magia. Él, petrificado. El vídeo corrió como la pólvora en redes y puso en jaque tanto su vida familiar como su futuro profesional.

Y mientras Byron lidia con las consecuencias, su esposa ha eliminado su apellido de las redes sociales y él ha sido suspendido de su cargo en Astronomer, las mascotas y asistentes a los eventos de las grandes ligas han visto una oportunidad para hacerse virales también.

Los Philadelphia Phillies fueron los primeros en aprovecharla. Durante un descanso del partido, sus icónica mascotas protagonizaron una parodia perfecta del ya famoso «abrazo de la vergüenza» en su propia kiss cam. Hubo abrazo, gesto cariñoso, reacción exagerada y huida teatral. La grada estalló en carcajadas.

Desde entonces, la escena ha sido reinterpretada en otros encuentros, como el Patriots vs. Yard Goats, el Angels vs. Phillies, el Orioles vs. Rays y el Yankees vs. Braves. Algunas recreaciones han incluido figurantes y actores; otras han echado mano de mascotas disfrazadas. En todos los casos, el resultado ha sido el mismo: aplausos, risas y miles de visualizaciones en redes.