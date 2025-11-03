El palo de Sandra Barneda a Pablo Motos por acusar a 'La isla de las tentaciones' de «pornografía» La presentadora de Telecinco alaba a David Broncano por los elogios recibidos el año pasado en 'La Revuelta', pero no perdona al comunicador de Antena 3

A.M. Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:23 | Actualizado 13:15h.

Este lunes, con el estreno de 'La isla de las tentaciones', arranca una nueva batalla televisiva. Sandra Barneda se cuela en la lucha entre Pablo Motos y David Broncano por convertirse en el programa de entretenimiento más visto de la televisión.

El año pasado, el duelo se lo llevó Pablo Motos y sus hormigas, aunque Barneda les comió mucho terreno gracias a personajes como Juan Carlos Montoya. Lo reconoció el propio Broncano, quien sufrió un importante bajón en las audiencias. «Es el programa que más daño nos hace», llegó a decir en público.

Telecinco ha anunciado que habrá tres programas semanales de 'La isla de las tentaciones'. «Me llevo muy bien con Broncano, es un tío fantástico y el año pasado fue muy generoso con nosotros. Si nos lo permitieran haría un crossover brutal: yo iría a 'La Revuelta', él vendría al 'debate de Las Tentaciones'... Tuvo la valentía y la generosidad de felicitarnos porque el programa estaba siendo un éxito total y le estaba ganando. Así es como tiene que ser entre compañeros», afirma la comunicadora de Mediaset en una entrevista con diferentes medios.

Su opinión cambia cuando le nombran a Motos. «La competición y la competencia son sanas; lo que no es sano es intentar descalificar a un programa», dijo en referencia a las palabras de Motos en 2022 refiriéndose a 'La isla de las tentaciones' como un programa «porno». «Eso me dolió como compañera de profesión. Creo que se equivocó y creo que él lo sabe», sentencia Barneda. La presentadora del reality de Telecinco asegura que no ha hablado con él sobre el tema aunque cree que «sabe que se equivocó».