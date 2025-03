El palo de un periodista a los ciclistas profesionales que mudan a Andorra

Leire Moro Sábado, 15 de marzo 2025, 16:39 Comenta Compartir

La sanidad y la seguridad pública son unos bienes que no siempre se valoran lo suficiente. Ese no es el caso del comunicador deportivo y ciclista aficionado, Antonio Alix, que tras el grave accidente ciclista del joven Marcos Díaz Perona, ha querido agradecer a los servicios públicos el trabajo que realizaron. Pero, el periodista también ha querido enviar un mensaje a los deportistas profesionales que, cuando empiezan a ganar dinero, se marchan a Andorra.

«Grave caída de 'mi niño atómico'. Si está vivo es gracias a la inmediata actuación @112cmadrid, #bomberoscm, @guardiacivil y a cuidados 24h del hospital público Ramón y Cajal», escribía en X Alix el viernes. Y es que el ciclista junior sufrió el miércoles un «gravísimo accidente» mientras entrenaba con su equipo, Unión Ciclista San Sebastián de los Reyes, en el puerto de la Mancuera. Un accidente que, como el propio equipo expresó, «les dejó a todos sin aliento».

Por suerte, Marcos, tras horas de incertidumbre en la UCI del Hospital Universitario Ramón y Cajal, se encuentra grave pero estable. Su equipo comunicó que «se encuentran esperanzados con su evolución y mejoría dentro de la gravedad». En el comunicado, la Unión Ciclista también quiso mostrar su «agradecimiento infinito» a los que «lucharon por salvar su vida».

Grave caída d "mi niño atómico". Si está vivo es gracias a inmediata actuación @112cmadrid #bomberoscm @guardiacivil y a cuidados 24h hospital público RamónyCajal. Un saludo a los 🚴Pro 🇪🇸 q en cuanto ganan "4 duros" se van a "vivir" a Andorra y dejan de contribuir para casos así pic.twitter.com/YLrW5pAhti — Antonio Alix & Eurosport (@alixeurosport) March 14, 2025

Antonio Alix, cuando compartió el comunicado del accidente, además de agradecer el increíble trabajo que realizaron los servicios públicos, quiso dar un toque de atención a aquellos deportistas profesionales que, cuando empiezan a ganar dinero, se mudan a Andorra para pagar menos impuestos.

«Un saludo a los ciclistas 'Pro' que, en cuanto ganan '4 duros', se van a »vivir« a Andorra y dejan de contribuir para casos así». El mensaje de Alix, no tardó en recibir respuestas de apoyo. «Lo primero de todo, me alegro de que el chaval esté bien y ojalá se recupere totalmente. Tu discurso es el que soltamos muchos; los que tenéis mucha más repercusión deberíais soltarlo más veces», le respondía un usuario.

Otro usuario le apoyaba, pero con matices: «Cuanta razón, Alix, si todos escaqueáramos dinero, a ver quién nos iba a recoger en una de estas… lo de en qué se van los impuestos es otro capítulo aparte», a lo que el comunicador deportivo no dudó en responder. «Cierto es que pueda haber impuestos mal gestionados, aunque España sea de los países menos corruptos en ello (hay 200 en el mundo). Pero lo que nadie puede negar es que para pagar a estos trabajadores públicos van los impuestos, y por tanto quien no los paga aquí no contribuye a esos sueldos».