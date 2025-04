El palo de Chicote a Broncano por su troleo en las Campanadas: «Que alguien me esté pegando voces...» El presentador de Antena 3 se pronuncia por primera vez por lo sucedido en la retransmisión de fin de año

A.M. Lunes, 21 de abril 2025, 11:40

La anécdota de las Campanadas fue sin duda el momento en el que Broncano y Lalachús interrumpieron la conexión de Antena 3, dirigida por Cristina Pedroche y Alberto Chicote, con un troleo que dio la vuelta al país. Los humoristas de La 1 sacaron un megáfono para acabar de romper la regla no escrita de la 'tele' y saludar al resto de cadenas. Se acabó la competencia. Las cámaras enfocaban a Cristina Pedroche y Alberto Chicote, que estaban en el balcón de al lado.

«Te imaginas que llevamos esta locura a tope y partimos la pantalla?», comentaba jocoso Broncano señalando a la competencia. El troleo seguía. «Cortarlo, cortarlo. Esto no puede ser», bromeaba al ver que Chicote y Pedroche aparecían en la pantalla de TVE. «Me gustaría enviarles un saludo. Con Alberto y Cristina me llevo bien», aseguraba David que no dudó en tirar de megáfono y gritar a la pareja contraria. «A qué hora son las uvas?», preguntaba entre risas. Y puntualizaba: «Estamos de buen rollo, aunque por un lado puede parecer un poco feo». El caso es que siguieron con la chanza y Chicote y Pedroche acabaron claudicando y saludaron a sus rivales. «Os queremos. Hicimos historia!», gritaban los de 'La Revuelta'.

Ahora ha sido Alberto Chicote quien ha roto su silencio por lo sucedido aquella noche. Lo ha hecho en el podcast 'Vaya vaina' y aunque al principio se lo tomó con cierto humor para el presentador de Antena 3 «el público es lo primero» y no entendió el movimiento de su homólogo. «Cuando hago Campanadas siempre tengo muy presente que al otro lado hay seis millones de personas que nos han elegido para vernos y que quieren que todo salga bien. Yo no puedo romper eso por alguien que me esté pegando voces desde el otro balcón», explicó.

Crossover entre las #CampanadasRTVE y las de Antena 3. Chorreo histórico. 📺 🔔 🥳



La cara de póker de Pedroche y el otro con el megáfono del Broncano y LalaChus. 😆 pic.twitter.com/7gGHaJXZlC — 𝙴𝚍𝚞𝚊𝚛𝚍𝚘 𝚅𝚒𝚕𝚕𝚊𝚗𝚞𝚎𝚟𝚊 (@e__VILLANUEVA) December 31, 2024

Aunque Chicote y Pedroche sí llegaron a saludar a los presentadores de TVE, tal y como se vio en directo en la conexión de La 1. Fue durante una pausa publicitaria en Antena 3. «En el momento que nos fuimos a una publicidad, le saludo, buenas noches y aquí paz y después gloria», exclamó. Como conclusión, el presentador de 'Pesadilla en la cocina' no quiso entrar en más polémicas: «Cada uno que haga lo que quiera».