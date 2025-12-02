El palo de Chicote a Broncano un año después de su polémico saludo en las Campanadas El cocinero, que volverá a comerse las uvas junto a Cristina Pedroche en Atresmedia, se prepara para la primera batalla (y la más importante) del año en las audiencias

TVE recuperó el pasado 1 de enero el liderazgo de la televisión en la emisión de las Campanadas. El dúo formado por David Broncano y Lalachús devolvieron a la televisión pública el primero puesto que años atrás le había arrebatado Antena 3 con Alberto Chicote y Cristina Pedroche. En menos de 30 días se volverá a librar una nueva batalla por las audiencias, aunque esta vez con distintos protagonistas. En TVE han escogido a Andreu Buenafuente y Silvia Abril, mientras que Atresmedia, que por primera vez emitirá de forma simultánea las Campanadas en todos sus canales, se han decantado por décimo año consecutivo por Chicote y Pedroche.

«Va a haber cosas nuevas. Creo que va a ser una gran retransmisión», promete Chicote en una charla con diferentes medios de comunicación durante la celebración del Atresplayer Day en Gran Canaria. Atresmedia va a «echar toda la carne al asador» para recuperar el liderazgo perdido y para ello ha preparado un vestido «especial» para Cristina Pedroche, un 'look' que conmemore sus doce Campanadas desde la Puerta del Sol. Chicote, sin embargo, no ofrece pistas del vestido: «La verdad es que no quiero saberlo. Es decir, nunca me lo ha dicho Cristina, pero si me lo dijese le diría: 'No, quiero verlo en el mismo momento'».

Sus rivales (Buenafuente y Abril) estarán en un balcón cercano en la Puerta del Sol, no tan próximo como el que ocuparon Broncano y Lalachús el año pasado. Así que este año será más difícil de repetir el polémico saludo del humorista con el megáfono en la mano. Sobre aquel episodio, Chicote se muestra más rotundo que hace unos meses. «No creo que ocurra de nuevo. Buenafuente es un tío elegante de cojones», afirmó dándole un palo a Broncano. En abril, sin embargo, su opinión en público fue otra: «Cada uno hace lo que quiere... Saludo y aquí paz y después gloria».

Chicote aprovechó la ocasión para alabar a los presentadores de TVE. «Andreu Buenafuente y Silvia Abril son profesionales como la copa de un pino», señaló antes de reconocer que la competencia siempre es buena: «Para mí es un alegrón tener en otra cadena a gente tan buena».