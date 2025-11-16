El palo de Arturo Pérez Reverte a Ryanair por su última novedad: «Esa gentuza...» El escritor la toma con la aerolínea low cost por su cambio en la política para viajeros

A Arturo Pérez Reverte no le ha gustado la última modificación de Ryanair en su política para viajeros. La aerolínea low cost ha retirado desde el pasado miércoles las tarjetas de embarque impresas y ahora los 'check in' deberán hacer sí o sí a través de la aplicación móvil.

Cada vez nos acorralan más. Ésta es otra buena razón para no viajar nunca con @Ryanair. Y lo triste es que otras compañías aéreas y ferroviarias acabarán imitándolos. Ya ocurre con los bancos. Esa gentuza no nos permite vivir sin teléfono móvil.https://t.co/InruulhSmn — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) November 16, 2025

«Cada vez nos acorralan más. Ésta es una buena razón para no viajar nunca con Ryanair», escribió, visiblemente enfadado, el escritor en su perfil de la red social 'X'. «Lo triste es que otras compañías aéreas y ferroviarias acabarán imitándolos. Ya ocurre con los bancos. Esa gentuza no nos permite vivir sin teléfono móvil», sentenció.

Ryanair justifica esta medida porque «proporciona a los clientes un mejor servicio» y reduce el uso de «300 tonelada de papel anuales». Su directora de marketing, Dara Brady, está convencida que el sistema digital del 'check in' «supone una experiencia más rápida, inteligente y sostenible para los pasajeros».

Además, la compañía advierte que en caso de omitir los recordatorios para obtener la tarjeta de embarque desde la aplicación móvil, el viajero deberá pagar una «tasa de facturación» en el mostrador de la compañía.