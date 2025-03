Los padres de Montoya hablan sobre el paso de Anita por 'La isla de las tentaciones': «He visto faltas de respeto tremendas»

A. P. Sábado, 1 de marzo 2025, 12:23 Comenta Compartir

José Carlos Montoya se ha convertido en un filón para marcas y anunciantes gracias a su actuación en 'La isla de las tentaciones'. Su paso por el programa está dejando frases e imágenes dignas de memes y no hay red social en España donde sus vídeos no se reproduzcan, e incluso se copien. Todo un fenómeno televisivo que le ha dado un empujón a la octava temporada del reality show de Telecinco.

Su reacción al ver la infidelidad de su pareja, Anita Williams, traspasó fronteras y su pasión y energía recorriendo la playa en busca de la villa de las chicas ha ocupado tertulias estadounidenses, como la del programa de Whoopi Goldberg. También el mundo del deporte se hizo eco del famoso vídeo y el propio Ibai Llanos le retó a una carrera en un «evento canónico».

Aunque de la vida personal de Montoya fuera de la isla se saben sólo unas pinceladas, el concursante ha mencionado en más de una ocasión la importancia de su familia para él y se ha avergonzado por las imágenes que podrían ver del paso de la pareja por el programa. Este viernes, sus padres, Luisa y Juan Carlos, acudieron por primera vez a un plató de televisión para valorar el papel de su hijo y su nuera en el reality.

Los padres de Montoya se sentaron en el sillón de 'De Viernes' y en un primer momento ya apuntaron que todo el revuelo que se ha formado alrededor de la pareja «ha sido una noria de emociones. Muchas cosas juntas de una vez». Aseguraron que en Utrera su hijo ha supuesto una auténtica revolución y que en su pueblo tiene apoyo, pero que cada vez que se emite el programa, Montoya tiene que irse para no verlo, «porque le sigue doliendo muchísimo». Ellos sí lo ven, aunque Juan Carlos reconoce que, cuando salen imágenes de sexo de Anita, deja de ver la televisión.

«Yo antes decía que ellos fueron a la isla muy enamorados, pero después de ver lo que he visto... creo que el único que estaba enamorado era él», apuntó Luisa. Los padres de Montoya contaron que nunca vieron a su hijo tan afectado y que no entienden por qué Anita se dejó llevar tan pronto con Manuel. «Él no entendía nada y, a día de hoy, no lo entiende. Él es muy sentimental, pero claro, lo que le ha pasado, no lo ha pasado antes. Cuando vino de la isla nos dijo que lo íbamos a pasar mal». Por su parte, Juan Carlos, lamenta que haya habido tantas faltas de respeto, «veo esa forma de hablar de esa mujer (Anita) y he visto faltas de respeto tremendas».