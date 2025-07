El padre de Lamine Yamal defiende a su hijo tras la polémica fiesta: «Deberíamos estar orgullosos, no criticarlo»

Leire Moro Jueves, 17 de julio 2025, 18:41 | Actualizado 18:48h. Comenta Compartir

«Si hubiese hecho algo malo, yo sería el primero en decírselo». Con esta frase, Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, ha salido en defensa de su hijo tras la ola de críticas recibidas por la fiesta con la que el futbolista celebró su mayoría de edad. «No ha hecho nada malo. Deberíamos estar todos orgullosos», justifica Nasraoui. Una intervención que se produce en plena polémica generada por la presencia de personas con acondroplasia (vulgarmente llamado enanismo) contratadas como entretenimiento y por la contratación de chicas de imagen, lo que ha llevado incluso a que el Ministerio de Derechos Sociales pida a la Fiscalía una investigación.

El padre del joven jugador del Barça minimizó los reproches que ha suscitado la cuestionada celebración y quiso poner el foco en el esfuerzo, talento y juventud del delantero. «Yo no escucho críticas. Escucho las mías y las mías son que mi hijo está haciendo bien sus cosas y ya está».

Además, Nasraoui pidió comprensión alegando que Yamal es muy joven. «Es un chico joven que recién ha cumplido 18 años y también tiene derecho a disfrutar un poco de la vida. Que lo entendemos todos, es un deportista profesional, lo que ustedes quieran, pero también es un niño como cualquier otro», subrayó.

La fiesta de la polémica

Lamine Yamal celebró su 18º cumpleaños por todo lo alto en una mansión que se alquila por 40.000 euros la noche situada en Olivella, a las afueras de Barcelona. El evento, que se prolongó hasta bien entrada la mañana, contó con la asistencia de artistas como Bizarrap, Quevedo y Bad Gyal, así como de numerosos influencers y compañeros de equipo. Uno de los grandes ausentes fue su amigo Nico Williams, que celebraba también su cumpleaños en Bilbao.

Una celebración que se ha visto opacada por el uso de chicas de imagen, la presunta contratación de personas con acondroplasia como parte del entretenimiento (algo denunciado por la Asociación ADEE) y un vídeo en el que se ve a Yamal viajando sin cinturón tras la fiesta. La repercusión ha sido tal que el Ministerio de Derechos Sociales, a través del director general de Discapacidad, Jesús Martín Blanco, ha solicitado una investigación a la Fiscalía y a la Oficina de Delitos de Odio del Ministerio del Interior. «Estas prácticas cosifican, llevan a épocas del Medievo y están prohibidas por ley», denunció el responsable gubernamental.

Ante estas acusaciones, el padre de Lamine Yamal, insiste en que su hijo no solo no ha hecho nada malo, sino que además «está haciendo ver a muchos niños que es un ejemplo para ellos». «No estamos diciendo nada malo. Ni mi hijo ha hecho nada malo. Si no, sería yo el primero como padre a decirle, cogerle de las orejas y decirle: 'Lamine, esto no se hace, hijo'. Pero como no ha hecho nada, no pasa nada», zanjó Mounir Nasraoui.