Pablo Motos sorprende desvelando el nombre de un conocido político que debuta como actor

Joseba Fiestras Miércoles, 30 de abril 2025, 23:06 Comenta Compartir

'Atasco' es una comedia original de Prime Video que mezcla humor absurdo con situaciones cotidianas llevadas al extremo. Ambientada en un escenario donde lo inesperado es la norma, la serie sigue a un grupo de personajes atrapados —ya sea literalmente en un atasco de tráfico o metafóricamente en sus vidas— enfrentando sus conflictos personales y sus torpezas con diálogos ingeniosos y situaciones surrealistas. Josema Yuste y Adrián Lastra son dos de los actores que participan en la segunda temporada de esta ficción. En esta nueva entrega, dirigida por Rodrigo Sopeña, la trama arranca con el accidente de un camión que provoca un embudo kilométrico. «Tiene un conjunto de actores tan grande y diverso que capta la atención de muchos tipos de público», describía Lastra. Y entre tanto intérprete, destaca Miguel Ángel Revilla, según desvelaba Pablo Motos. «Rodrigo Sopeña, el director, es muy amigo mío y le he pedido que me diera algo que no tuviera nadie», descubría el comunicador. «Me ha contado que no lo saben ni en Prime Video», desvelaba. Y puso la secuencia del político que, cómo no, promociona la anchoa en su sketch, aunque la cosa no acaba del todo bien por culpa de una alergia.

El apagón también salió a escena en la conversación. A ambos les pilló en casa. Pero el incidente sirvió para que Yuste recordara cuando sufrió lo suyo en un ascensor. «Me quedé atrapado hace años. Hora y media de reloj. Te parecen seis meses y cuarto. Me sacaron los bomberos. Fue en una madrugada de domingo a lunes. No había nadie, ni el portero. Nada. Lo pasé mal el primer cuarto de hora, pero luego me relajé. Casi me dormí. Ahí me demostré que no soy tan imbécil, controlo un poco», rememoraba entre risas. Y no fue la única vez. «Otra vez, en Alicante, en un hotel, me quedé colgado con un matrimonio y una niña de unos cinco años. Hacía mucho calor. Y las bombillas eran de las de antes, que daban más calor todavía. Aquello eran cuatro pollos en un horno. Solo fueron diez minutos, pero fueron terroríficos. La niña empezó a llorar, la madre se puso nerviosa y el padre hacía bromas que no venían a cuento. Era absurdo. Tú puedes controlarte a ti, pero controlar a los demás es complicado», reflexionaba el cómico.

Yuste encarna a un sacerdote en 'Atasco', lo mismo que en su montaje teatral 'Que Dios nos coja confesados'. «Es que Rodrigo (Sopeña) es uno de los dos autores de la obra que estoy haciendo. Le encanta mi personaje en la función y me propuso sacarlo en la serie. Y me pareció bien. Hasta me fui con el vestuario de la obra a la serie», contaba el humorista.

La charla se puso seria cuando Motos reveló que Lastra ha sufrido un grave accidente de moto recientemente. «Fue una hostia bastante absurda. Iba por una carretera muy pequeñita, había un badén y no lo vi. De repente noté un bache y la moto voló. Mi cabeza solo pensaba que no tenía que tocar el suelo porque era verano y llevaba pantalones cortos, camiseta de manga corta, iba sin guantes… Así que me enganché a la moto con la mano derecha, caí y, para no tocar suelo, solté el pie izquierdo y con la mano izquierda, para no empotrarme contra las vallas, iba apartándolas. Me la destrocé. Y nadie me ayudaba. Había cinco personas mirando y tuve que llamar yo mismo al 112. No salió nadie de la obra. Y estaba reventadísimo. En el pie tenía un agujero. El hueso me rompió la carne», rememoraba el actor que no era supersticioso, a pesar de que el día anterior al accidente, 13 de agosto, se le rompió un espejo. «El vuelco que da mi vida no es por la superstición, sino por valorar las cosas. Lo tengo clarísimo. Sé que puedo decir que no, que no me apetece, que puedo pasar el tiempo con la gente que realmente quiero. Hay mucha gente a la que le da mucho miedo decir que no», declaraba.

Temas

Pablo Motos