Pablo Motos pide perdón a Lucas, de Andy y Lucas, por una broma sobre su nariz en 'El Hormiguero' «A veces va más deprisa la boca que la cabeza», ha dicho el presentador tras comparar las operaciones del cantante y del actor Álex González

Johana Gil Sábado, 27 de septiembre 2025, 17:18 Comenta Compartir

La última entrevista al actor Álex González en 'El Hormiguero' tuvo un giro inesperado. El presentador Pablo Motos sacó a colación la reciente operación de nariz del intérprete madrileño, realizada «por motivos funcionales derivados del boxeo» -deporte que practica con asiduidad-, sin embargo no tardó en desviarse del guion.

Lo que parecía una charla distendida derivó en un momento incómodo cuando el presentador valenciano lanzó una broma sobre el resultado de la intervención. «Te ha quedado mejor que al de Andy y Lucas, te tengo que decir», soltó Motos, en alusión al cantante Lucas González, cuya operación de nariz fue muy comentada, y criticada, en redes sociales el año pasado.

«Empezamos fuerte, ¿eh?», respondió González, algo sorprendido. Poco después, y consciente de que el comentario había sido desafortunado, Pablo Motos pidió disculpas públicamente al cantante gaditano. «Perdón, ha sido lo primero que se me ha ocurrido. A veces va más deprisa la boca que la cabeza», admitió el presentador, intentando reconducir el momento.

Cabe recordar que fue el propio Lucas quien, en una anterior visita al programa, se sinceró visiblemente afectado sobre las secuelas emocionales de aquella intervención estética y las burlas que recibió en redes sociales. «No seguí las indicaciones médicas y no cicatrizó bien», confesó entonces, entre lágrimas.

De hecho, el dúo ha estado esta semana en el foco de los medios dado que continua con su gira de despedida, aunque con algunos contratiempos. El concierto que iban a ofrecer este domingo, 28 de septiembre, en el Euskalduna de Bilbao ha sido cancelado por «fallos logísticos», según ha informado la organización. Aunque al parecer las entradas se estaban vendiendo a cuentagotas. Se trata del segundo espectáculo que suspenden este mes, tras cancelar su actuación del 6 de septiembre en San Sebastián.

Además, hay rumores de que la separación no será tan amistosa como se había presentado en un principio debido a conflictos entre las dos partes.