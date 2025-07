Pablo Motos celebra la victoria contra Broncano: «Si fracasaba 'El Hormiguero' arruinaba a mi familia»

A. Mateos Miércoles, 9 de julio 2025, 12:33 Comenta Compartir

La temporada televisiva se ha despedido con la victoria de Pablo Motos contra Broncano en lo que puede considerarse el combate estelar del año. Pese a que el nuevo fichaje de TVE empezó con fuerza durante los primeros meses del otoño, fue llegar el invierno y se desinfló. 'El Hormiguero' de Pablo Motos empezó a encadenar victoria tras victoria y en primavera asestó el ko definitivo a su rival para llevarse la primera batalla de un duelo que volverá a repetirse a partir de septiembre.

Pablo Motos y sus hormigas llevan más de diez años con el título de 'programa de entretenimiento más visto de la televisión' y así continuarán un año más para «alivio» del comunicador valenciano. «Esta temporada ha sido brutal porque ha habido pelea. La competencia nos ha dado un extra para que la gente se una. Es un equipo que lleva 19 años unido. Aquellos que han sobrevivido, claro, porque los malos no han sobrevivido a los 19. Pero nos ha unido», celebra Motos en una entrevista en el podcast 'tengo un plan'.

«Creo estamos más finos que nunca con el programa, estoy muy contento con cómo ha quedado. Estoy muy contento con la audiencia, con los patrocinadores, que nos exigen ser rentables, y , sobre todo, estoy muy contento con la calidad», se felicita el presentador, que también es copropietario de la productora del programa, 7 y Acción.

Precisamente, en ese sentido, explica por qué él vive con intensidad los datos de audiencias. «Si fracasaba con 'El Hormiguero' arruinaba a mi familia y a la siguiente generación, porque nos metimos en un crédito muy grande», desvela. Aunque ahora lo vive mejor, los primeros años en los que Motos fue su propio inversor fueron duros: «Sufrí como un perro, tenía tics en la boca, cerraba un ojo, me salían granos de repente por los nervios y el miedo... Era el peor presentador de la televisión».

Ahora, 'El Hormiguero' es el producto más atractivo de la televisión y ni siquiera el novedoso David Broncano con su 'Revuelta' en TVE ha podido desbancarlo. Pero, en opinión de Motos, es un programa de autor. «Si lo piensas, el formato no tiene ningún sentido; voy de un lado a otro porque sí», confiesa cuando le preguntan por qué el programa fracasa cada vez que da el salto al extranjero. «No tira bien porque se basa mucho en mi personalidad. Es una putada porque el formato es estupendo», insiste.

Y si uno repasa la trayectoria de dos décadas del programa, razón no le falta. Motos recuerda que en sus inicios «no paraba de jugarme la vida». «Un día volaba en un caza y estaba enfermo tres días porque me habían puesto a 4G, otro día me bañaba con 400 pirañas...», rememora. «Si ves los 'hormigueros' del primer año es muy raro que haya un programa donde no hay explosiones de algo, porque me parecía que cuando las cosas explotan, mola».

Ahora, la dinámica es completamente distinta. «Al principio todo era muy a lo bestia, que fuese un programa grande. Ahora quiero sea un programa que te apetezca ver, en el que te apetezca estar, y te vas a llevar algo que no sabías, interesante, y probablemente te vas a reir un par de veces». Y la audiencia parece que ha aceptado con gusto este cambio de dinámica.