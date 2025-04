Pablo Alborán se niega a responder a una pregunta de Broncano: «Me parece de mal gusto, David»

A.M. Viernes, 4 de abril 2025, 07:20 Comenta Compartir

Pablo Alborán vuelve a la música y, por ende, a los platós de televisión. Hace una semana desveló en su visita a 'El Hormiguero' que durante este tiempo había tenido que acompañar a un familiar enfermo, y ahora que éste ya estaba recuperado, podía volver a sus proyectos. Su sencillo 'clickbait' ya ha visto la luz y además el cantante va a compaginar su carrera musical con la de actor, porque también participa en la segunda temporada de 'Respira'.

El malagueño pisó anoche por primera vez el teatro donde Broncano hace 'La Revuelta'. Había visitado en otras ocasiones 'La Resistencia' pero ayer era su debut en el nuevo espacio de la televisión pública y lo aprovechó para reivindicar el papel de la sanidad. «Pude vivir el magnífico trato y labor de nuestros médicos. Tenemos una sanidad que es increíble pero no nos la podemos cargar. Los tratamos como héroes, porque lo son, pero son humanos», afirmó.

Alborán llegó al teatro siguiendo la tradición de los invitados, con un regalo que Broncano pronto le quitó de las manos. «Madre mía, tío. No me dejas hacer nada», se quejó el cantante a la vez que le reprochaba a su amigo el desorden de la mesa del escenario: «¿Tu has visto cómo está esto? Tienes la casa hecha un desastre».

No fue el único reproche que le lanzó porque a Broncano también se le olvidó que Alborán está probando como actor. «Te lo digo en serio. Yo me considero amigo y te cuento cosas pero se te siguen olvidando», le dijo entre risas. Hablaron de la serie, de la música y, por supuesto, Broncano lanzó las preguntas clásicas... Pero se encontró con un muro.

Las lluvias de las últimas semanas se reflejan en las Preguntas Clásicas™ claramente. Ni ganas de ver a nadie ni salir de casa. #LaRevuelta @pabloalboran pic.twitter.com/zDOSB7wBp7 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 3, 2025

No te voy a responder. Es que me parece de mal gusto David, te lo he dicho mil veces. Tienes que cambiar», soltó de forma sorprendente Alborán cuando le preguntaron por el dinero que tiene en su cuenta bancaria. El cantante explicó por qué se negaba a responder: «Hay una cosa interesante que no sé quién la dijo el otro día, no sé si fue Marc Giró. Ya está bien de invertir en guerra, tendríamos que invertir en paz, que se puede invertir igual. La paz es estar aquí tranquilamente, poder hablar de lo que queremos con libertad, poder evadir tu respuesta del dinero». Broncano, alucinado, aplaudió su respuesta: «Eso sí que no lo había hecho nunca nadie, que es hacer un manifiesto pacifista para no responder al dinero. Se convirtió en Nelson Mandela para no contarme lo del dinero».