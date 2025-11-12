Pablo Alborán desvela por qué tuvo que incluir una última canción en su disco El artista malagueño acude a 'El Hormiguero' para presentar 'KM0'

Pablo Alborán ha visitado una vez más 'El Hormiguero'. Y ya van 20. Por ello el programa le ha hecho entrega de una taza, una tarjeta y hasta un reloj. El malagueño ha compartido con el público cómo está viviendo uno de los momentos más emocionantes de sus carrera. El cantante y compositor ha vuelto al espacio de Antena 3 para hablar de su presente musical y todo lo que está por venir. Este miércoles ha presentado KM 0, su nuevo álbum, que lo ha calificado como «salvajemente clásico».

El artista ha hablado de 'Mis 36', un tema que en principio no estaba incluido en el disco. «Subí una estrofa en redes sociales y la gente le gustó mucho, así que tuve que pararlo todo para poder incluirla en el álbum, que ya estaba terminado», ha contado. Es una canción que habla del «amor propio». «A veces hay que ponerse en primer lugar. Yo te quiero, pero tengo que sentir que me quieres», ha explicado, sobre las relaciones de pareja. Un tema que «habla de una posible despedida o no, depende de cómo se interprete».

Sobre el amor, Pablo Motos, que lleva 30 años con su pareja, ha abordado el tema. «Una cosa es enamorarse y otra cosa es convivir. Hay que acostumbrarse a las cosas de la otra persona que no te gustan. Hay que estar dispuesto a cambiar, ya que cada persona cambia», ha afirmado,

Alborán también ha querido hablar del amor. Aunque no tiene pareja, ha explicado que tiene amigos que «tienen miedo a empezar una relación, a convivir, a decir te quiero». El malagueño tiene claro que el amor «no es lo que cuentan en las películas», es «un día a día». Entonces Motos le dicho algo muy bonito entre las parejas. «El abrazo matinal, eso le cambia el día entero. No hace falta decir nada».

El cantante también ha explicado cómo surgió su colaboración con la artista japonesa Lilas. Hace años dijo que le gustaría trabajar con música asiática, que «no es tan usual». Un productor colombiano que vive en Japón se puso en contacto con él y hablaron del tema, así que le mostraron la canción 'Perfectos imperfectos' a Lilas, que hizo la segunda parte, totalmente en japonés y que aporta algo diferente.