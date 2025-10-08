El original regalo de la mujer de David Raya a su novio para decirle que está embarazada El portero del Arsenal y de la selección española será padre junto a la empresaria Tatiana Trouboul

David Raya y Tatiana Trouboul esperan su primer hijo y la empresaria ha querido que su pareja se enterase de la noticia de una forma especial. Así que cuando este llegó de un entrenamiento con el Arsenal llevó al portero a la habitación y le dio un regalo; una chaqueta de talla 'mini' con los colores del Arsenal y la inscripción de la palabra 'daddy' -padre en inglés- y el dorsal número uno -el que luce Raya en su equipo- en la parte trasera.

Será el primer hijo de la pareja, que anunció la noticia hace dos días ne redes sociales. Raya y la empresaria subieron de forma conjunta un vídeo a las redes sociales donde ella lucía una barriga incipiente y él sujetaba unos patucos.

«Te prometo que siempre os cuidaré», escribió David Raya en el vídeo donde anuncian su paternidad. Tanto el jugador del Arsenal como la empresaria han agradecido a la diseñadora Antonia Bronze su obra. La autora de la prenda también se ha mostrado encantada con el resultado de su trabajo: «Posiblemente la chaqueta más linda que me han pedido que haga. Un completo honor que me confíen esta sorpresa. Felicitaciones enormes».

El portero del Arsenal se encuentra estos días concentrado en Las Rozas con sus compañeros de la selección española. La Roja afrontará esta semana dos partidos clasificatorios de cara al Mundial que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México el próximo mes de junio.