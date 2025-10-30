El orgullo de Anne Igartiburu tras completar la colección de cromos del Athletic La presentadora vizcaína es una ferviente seguidora del conjunto rojiblanco

S. O. Jueves, 30 de octubre 2025, 09:36 Comenta Compartir

Anne Igartiburu ha proclamado en infinitas ocasiones su devoción por el Athletic. Como buena vizcaína -nació en Elorrio-, la presentadora mantiene su afición por el club rojiblanco y presume de ella en sus redes sociales. Este miércoles, la comunicadora vasca ha compartido en Instagram su alegría por completar la colección de cromos del Athletic.

En una historia, con el himno rojiblanco como banda sonora, ha dado muestras de su álbum ya terminado. Cromo a cromo, repasa las imágenes de cada uno de los integrantes de la primera plantilla, así como el del técnico Ernesto Valverde.

Anne lleva desde 1997 instalada en Madrid, en concreto, presentando en TVE 'De Corazón', el programa que repasa la crónica social cada fin de semana en la cadena pública. A pesar de vivir lejos de su tierra natal, la vizcaína nunca ha olvidado su hogar ni su sentimiento rojiblanco. Cuando puede acude a San Mamés a animar a los 'leones'.

Instagram

El año pasado no se perdió el triunfo ante la Roma en cuartos de final de la Europa League y compartió en su perfil de la conocida red social varios momentos del partido. Hace un año, tuvo la oportunidad de encontrarse con Iribar y desveló que fue su ídolo en su adolescencia.