La obsesión de Aitana por la astrología: «Si no haces esto vas a acabar hospitalizada» La cantante llegó a llamar a un supuesto adivino para consultar la hora exacta de su nacimiento y celebrar lo que llaman la revolución solar

A. Mateos Martes, 4 de marzo 2025, 12:12 Comenta Compartir

Uno de las sorpresas que se llevarán los seguidores de Aitana al ver la serie de Netflix es que la cantante es una obsesa de la astrología. Todos los años practica una especie de ritual llamado revolución solar, que consiste en celebrar tu cumpleaños en el lugar exacto donde se sitúa el Sol la hora que naciste. Aitana sospecha que el año pasado hizo mal el ritual porque fue «un año regular» y durante varios días su preocupación se eleva de tal manera que llega a saturar a su madre.

En un momento dado, la cantante se encuentra en plena sesión de peluquería cuando confiesa a las cámaras que «tengo un problema y creo que ya sé lo que me está pasando». Ella lo achaca a que su última revolución solar la hizo en Islandia, cuando tocaba en otro sitio, porque le dijo a su astróloga que había nacido a las 6 de la mañana. Entonces, sacó su teléfono y llamó a su madre. «Mami esto es superurgente. Necesito que me digas ya a qué hora nací exactamente, y no puede ser entre las 5:30 y las 6», le soltó.

No debía ser la primera vez que hablaban del asunto porque su madre la contestó en un tono de enfado. «Aitana, eso no sale en un minuto. Parir se tarda más», se le escucha decir. La solución de la artista fue acudir a una especie de gurú para que le dijese con un par de datos la hora exacta de su nacimiento. La consulta le salió entre 100 y 150 euros, según confesó en el documental, pero consiguió el dato que quería. «He nacido a las 5:49:45. Más calculado imposible», celebró con su equipo.

Aitana cuenta que el año pasado «pillé casi una depresión», aunque matiza que nunca estuvo diagnosticada. «Empecé a ir al psicólogo todos los días porque lloraba y no sabía qué me pasaba», aseguraba mientras lo vinculaba al error de irse a Islandia a celebrar su cumpleaños.

Ahora, que ya conoce la hora exacta de su nacimiento, su astróloga le dijo que debía ir a Yakarta (Indonesia) el pasado 27 de junio. Las consecuencias de no hacerlo serían muy graves, supuestamente. «Para mejorar tu salud tienes que ir a Yakarta... Si no vas a tener un año horrible... de hospitalización y todo», se le escucha decir a la astróloga en una nota de voz reproducida desde el teléfono de Aitana.

A juzgar por sus últimas entrevistas, Aitana ha comenzado a salir adelante de la depresión aunque en la materia musical no ha tenido demasiada suerte. Dos meses después de hacer la revolución solar se conoció la noticia de que los conciertos en el Bernabéu quedaban suspendidos hasta nuevo aviso... y también se conoció que ya no estaba con Sebastián Yatra.