La nutricionista Lidia Folgar a los padres que quieren controlar lo que comen sus hijos: «No puedes»

La divulgadora ha compartido una reflexión sobre esta cuestión con sus seguidores

G. C.

Viernes, 31 de octubre 2025, 19:13

Es uno de los grandes quebraderos de cabeza de los padres: cómo conseguir que sus hijos coman como ellos quieren. La respuesta de la nutricionista Lidia Folgar es clara: no puedes conseguirlo. «No todo depende de ti. Puedes influir en el proceso, pero no controlar el resultado», zanja.

La experta recalca que lógicamente los progenitores tienen «una gran influencia», pero no pueden «controlar el resultado». Lo que explica Folgar es que los gustos de los pequeños no solo dependen de «lo que tú haces».

«Depende de sus características innatas, depende de quién es, pero también de sus experiencias vitales y de las influencias externas», razona. Se refiere a los vínculos con sus iguales, las experiencias en el ámbito escolar, familiares, influencias de la publicidad... Son muchas variables en juego.

«Tu papel no es conseguir que coma de forma determinada, sino que coma lo mejor posible dentro de su contexto y sin empeorar su relación con la comida», insiste. A su parecer, «intentar controlar lo incontrolable solo trae problemas».

