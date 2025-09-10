La nutricionista Estibaliz García a los que duermen mal por las noches: «Hay errores peores que la fruta» La enfermera Estíbaliz García da algunas pautas para conciliar el sueño en su canal de TikTok

G. C. Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:39 Comenta Compartir

Menos melatonina y suplementos y más mirar a qué se cena antes de acostarse. Al menos, esa es la lectura que se saca de la recomendación de la enfermera Estibaliz García. Esta profesional de la salud ha lanzado en su canal de redes sociales una serie de pautas con las que mejorar el sueño, sin necesidad de andar pendiente de suplementos.

Está claro que en el descanso afectan otros factores como el colchón, el estrés, la exposición a las pantallas... lo que pasa es que muchas veces detrás de un sueño poco reparador se esconde una mala alimentación nocturna. Por ejemplo, una cena copiosa rica en grasas y azúcares puede retrasar la conciliación del sueño al alterar la digestión. También otros elementos como la caféina o el alcohol, sin olvidar los ultraprocesados. «La gente está obsesionada con si toma fruta en la cena, pero hay otros errores más importantes»«, sentencia García en su TikTok.

Resulta un error irse a la cama con el estomago lleno o completamente vacío. La digestión pesada retrasa el sueño y lo fragmenta, mientras que el hambre puede hacernos despertar y acabar visitando la nevera de madrugada. «Cuando el sol se va, nuestro sistema digestivo se prepara para el descanso, no para digerir», avisa. Es importante evitar las cenas tardías.

Existen algunos alimentos más perjudiciales que otros para el sueño. Por ejemplo, se debería huir de ultraprocesados y azúcares simples. «Es muy típico que la gente diga que ha salido a cenar una hamburguesa o una pizza y después duerme peor», pone como ejemplo. Además, hay que tener cuidado con las verduras crudas y los platos con mucha fibra.

La enfermera señala que es mejor no tomar café, té ni chocolate a partir de las cinco de la tarde. «Sí, el chocolate también puede afectar al sueño, incluso un café descafeinado podría hacerlo si eres muy sensible». Lo de que el alcohol ayuda a dormir mejor... es un mito que destierra. «Da sueño al principio, pero después va a alterar tu descanso», avisa. Mejor nada de copita de vino o caña para la modorra.

Da un último consejo. Esta vez, por carencias. Hay que prestar atención a algunos nutrientes si sufrimos de insomnio habitualmente: «Tener déficit de magnesio o vitamina D puede afectar al descanso».

Temas

Café

Audiencias