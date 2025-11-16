Nuria Fergó vive «el peor año de su vida»

A. P. Domingo, 16 de noviembre 2025, 14:01 | Actualizado 14:08h. Comenta Compartir

Este 2025 está siendo complicado para Nuria Fergó. La cantante ha tenido que pasar a lo largo del año por situaciones muy difíciles, como la muerte de su padre o la ruptura con su pareja y la cancelación de su boda. La propia artista ha querido explicar a sus seguidores que no atraviesa su mejor momento, pero también ha contado cómo se siente en la actualidad y cómo ha sido su proceso para ir superando los obstáculos que se ha encontrado.

«Está siendo un año difícil, el peor de mi vida», comenzaba diciendo Fergó. Aunque no se ha referido directamente a las pérdidas que ha sufrido este año, ha señalado que «he vivido experiencias duras pero escuchar mi interior y ponerme manos a la obra para borrar patrones, poner límites, cerrar ciclos». Nuria Fergó perdió a su padre el pasado abril a causa de un cáncer. La cantante de Operación Triunfo se sirvió también en esa ocasión de su perfil en Instagram para publicar una despedida y dar explicaciones sobre su ausencia en las redes durante los meses anteriores.

Tan solo unas semanas después, la andaluza y Juan Pablo Lauro, su último novio y, también expareja de Irene Villa, se separaban y cancelaban los planes de boda, aunque no trascendieron las razones de la ruptura. Además, a principios de año, tras unas declaraciones que ofreció en el programa 'Madres: desde el corazón' sobre su divorcio, su exmarido y padre de su hija cargó duramente contra ella preguntándose «¿a qué viene esto 14 años después?».

Con todo, la cantante se ha mostrado decidida a salir adelante y luchar por su felicidad, pese a que confesaba que «está siendo difícil porque estoy luchando con mi mente, que se quiere quedar como estaba y me hace boicot». «Toca evolucionar, subir un escalón. Ya llevo tiempo en ello pero aún me queda. Me gusta lo que quiero ser, me gusta lo que está por venir, y voy a ello. Mi nueva versión, mi mejor versión. Y algo que tengo que hacer más a menudo es BAILAR. Me encanta y no lo hago. La teoría ya la sé. Ahora toca pasar a la acción. Os dedico este baile de muchos», añadía, al tiempo que mandaba ánimo a quienes estén pasando por una situación similar.