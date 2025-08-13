Lo nunca visto en la cuenta de un restaurante: les cobran 12 euros por colgar sus bolsos en Ibiza La conocida cuenta 'Soy Camarero' se ha hecho eco al compartir el recibo

A la conocida cuenta de redes sociales 'Soy camarero' poco le puede sorprender. Resulta complicado enseñarle un concepto en la cuenta que nunca antes haya visto, aunque siempre hay alguna que otra excepción. La última, una de sus publicaciones más recientes en la que da voz a una clienta a la que cobraron 12 euros por colocar en la mesa un ganchito para colgar sus bolsos en un restaurante japonés de Ibiza.

«La camarera nos ofrece amablemente colocar nuestros bolsos en un ganchito en la mesa. Declinamos su oferta pero ante su insistencia aceptamos. Nuestra sorpresa al ver la cuenta... Y 12 eurazos!! », explica. Adjunta una prueba fotográfica del recibo. Ante las quejas, el local explicó que «podíamos llevarnos el ganchito». «No lo vimos en ningún lado. A la de guiris que sin entender »gancho bolsa« se la habrán colado...», critica esta usuaria de 'X', antes Twitter.

«Cuando vimos el ticket les dijimos que no nos parecía normal pagar eso porque no lo habíamos pedido. Nos dijeron que nos podíamos quedar el gancho si queríamos. Ante nuestra negativa y nuestras caras de incredulidad nos dieron un ticket nuevo sin el concepto 'gancho bolsa'». Explica la clienta que están «acostumbrados» a los precios de Ibiza. «Ya sabemos lo que hay cuando vamos fuera a comer... pero lo que ganchito sí que es alucinante».

«Primera vez que veo que cobran por eso». se sorprendía 'Soy Camarero'.

