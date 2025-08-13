El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Lo nunca visto en la cuenta de un restaurante: les cobran 12 euros por colgar sus bolsos en Ibiza

La conocida cuenta 'Soy Camarero' se ha hecho eco al compartir el recibo

G. C.

Miércoles, 13 de agosto 2025, 21:16

A la conocida cuenta de redes sociales 'Soy camarero' poco le puede sorprender. Resulta complicado enseñarle un concepto en la cuenta que nunca antes haya visto, aunque siempre hay alguna que otra excepción. La última, una de sus publicaciones más recientes en la que da voz a una clienta a la que cobraron 12 euros por colocar en la mesa un ganchito para colgar sus bolsos en un restaurante japonés de Ibiza.

«La camarera nos ofrece amablemente colocar nuestros bolsos en un ganchito en la mesa. Declinamos su oferta pero ante su insistencia aceptamos. Nuestra sorpresa al ver la cuenta... Y 12 eurazos!! », explica. Adjunta una prueba fotográfica del recibo. Ante las quejas, el local explicó que «podíamos llevarnos el ganchito». «No lo vimos en ningún lado. A la de guiris que sin entender »gancho bolsa« se la habrán colado...», critica esta usuaria de 'X', antes Twitter.

«Cuando vimos el ticket les dijimos que no nos parecía normal pagar eso porque no lo habíamos pedido. Nos dijeron que nos podíamos quedar el gancho si queríamos. Ante nuestra negativa y nuestras caras de incredulidad nos dieron un ticket nuevo sin el concepto 'gancho bolsa'». Explica la clienta que están «acostumbrados» a los precios de Ibiza. «Ya sabemos lo que hay cuando vamos fuera a comer... pero lo que ganchito sí que es alucinante».

«Primera vez que veo que cobran por eso». se sorprendía 'Soy Camarero'.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Preocupación entre los vecinos de Getxo tras los últimos episodios violentos: «Cada vez están más agresivos»
  2. 2

    El Balcón de la Lola reabre tras un mes cerrado por sanción
  3. 3 Montse Tomé rompe su silencio: «¿Jenni? Tuve que ir a un juicio a defender por qué no venía. Me pareció raro»
  4. 4 Un periodista de TVE carga contra un atleta israelí por su polémico gesto: «Debería ser expulsado para siempre del deporte»
  5. 5 La aplaudida reflexión sobre los cuerpos en la playa de la nutricionista vasca Gabriela Uriarte
  6. 6

    Aburto pide evitar los delitos de odio en fiestas: «No quiero que Bilbao se convierta en ningún pueblo del sur del Estado»
  7. 7

    ¿Por qué llegan a las playas de Noja toneladas y toneladas de algas invasoras?
  8. 8

    Investigan a un influencer vasco por hacer acrobacias y lanzarse al agua desde el cargadero de Castro, que está en rehabilitación
  9. 9

    Bizkaia lidera la caída de contratos hosteleros en España: se consume menos y no hay trabajadores
  10. 10 Un británico lleva caminando 27 años para llegar a casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Lo nunca visto en la cuenta de un restaurante: les cobran 12 euros por colgar sus bolsos en Ibiza

Lo nunca visto en la cuenta de un restaurante: les cobran 12 euros por colgar sus bolsos en Ibiza