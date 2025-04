Nuevos datos sobre el presunto robo de la influencer Marta Hermoso a un empresario mexicano

Marina León Sábado, 26 de abril 2025, 09:24 Comenta Compartir

La investigación que involucra a la influencer Marta Hermoso, de 35 años, y a otras tres personas en el robo en el exclusivo Hotel Wellington, ubicado en el barrio de Salamanca (Madrid) está dando que hablar. La víctima, el reconocido empresario mexicano, Enrique Abascal de 43 años, sufrió un asalto y denunció la sustracción de 400.000 euros en joyas y dinero en efectivo de la caja fuerte de la suite del hotel. Marta negó cualquier implicación en los hechos, pero las cámaras de seguridad del hotel la grabaron junto a los otros tres implicados.

En el programa 'Fiesta' de Telecinco y después de 'TardeAR', la actriz Mónica Pont, amiga de Abascal, ofreció detalles exclusivos sobre el caso. Según explicó, el empresario le contó lo sucedido y aseguró que nunca acusó directamente a Hermoso. En un principio, este creyó que los responsables del robo eran empleados del hotel, tras haber cometido el error de exhibir sus relojes en recepción. El mexicano es un empresario reconocido del sector tecnológico, especializado en el uso de datos e inteligencia artificial. Está casado, tiene tres hijos y su círculo cercano le describe como «un hombre discreto, centrado en su vida profesional».

Por su parte, Pont también reveló que Hermoso y Abascal se vieron en varias ocasiones antes del robo. «La influencer le dijo que su exnovio vendía algunas casas, por si quería invertir en Madrid y comprarse algún inmueble», comentó en el programa de Telecinco. La actriz también desveló que, según su amigo, «ella le ha amenazado con que si no retira su nombre de la denuncia le va a hablar a su mujer», algo que, según Mónica ya ha hecho. «Ella le escribió amablemente, asegurando que no había tenido nada con su marido y que solo quería desvincularse del caso», señaló.

Exclusiva | Salen a la luz los mensajes de Marta Hermoso avisando a la mujer del millonario mexicano: "Necesito que paremos esta mentira" #Tardear24A

https://t.co/XldR0ITZZ8 — Tardear (@tardeartv) April 24, 2025

En 'El programa de Ana Rosa' revelaron la conversación que Marta y Enrique tuvieron después de la sustracción. La presunta víctima había llegado a España el 25 de septiembre y, solo tres días después, descubrió que su habitación del hotel había sido forzada y que la caja fuerte, con joyas y efectivo, había desaparecido. Según han relatado en el espacio de Telecinco, Abascal se puso en contacto con la influencer para informarle de lo que había pasado. Poco después Marta Hermoso comienza una conversación por mensajes en la que le expresa su preocupación: «Estoy en shock; cuando quieras, llámame. ¿Estás bien?», le escribió.

Sin embargo, la charla rápidamente cambió de tono. El empresario, visiblemente afectado, comenzó a sospechar de la influencer. Ella respondió molesta: «Me parece de muy mal gusto que estés de mal humor conmigo cuando solo estoy preocupada por ti. Te deseo que averigües quién te hizo eso lo antes posible». Pese a que el mexicano intentó cortar el diálogo, Hermoso insistió.

«Me siento súper mal por ti, te lo juro… no lo entiendo. Estoy al teléfono con mi mamá porque, aunque no lo creas, tengo miedo… no sé si alguien te venía siguiendo. No creo, ¿no? Estoy con paranoia, piensa que yo vivo sola», le explicaba Hermoso, ante lo que Abascal respondió de forma tajante: «¿Por qué? ¿Tienes relojes caros también?». Ella negó tener objetos de valor y le reprochó su actitud. «No sé a qué te dedicas, ni se nada sobre ti. Pero si te ha pasado esto, es porque sabían quién eres o qué tenías». «Soy empresario, como el 90% de tus amigos. Así que no te preocupes, van a investigarlo», intentó zanjar él.