Nuevos capitanes, fallo colorado y expulsión Corocote en 'El Conquistador'

El espectáculo continúa a buen ritmo, aunque las penurias no cesan. «Una prueba no apta para gente confundida», así arrancaba el correo que instaba a los y las concursantes del nuevo capítulo de 'El conquistador del Caribe'. Y el personal no estaba en su mejor momento, después de una noche terrible con tormentas tropicales. Patxi Alonso y Lur Errekondo informaban de que el laberinto les aguardaba en el juego de inmunidad. Joana Flaviano se estrenaba como capitana roja, mientras Xabier Osa debutaba como líder amarillo y Gorka Ibarguren, se convertía en jefe Corocote.

Se trataba de un complicado camino que había que recorrer a ciegas, pero este año los equipos no formaban un gusano, iban sueltos y el último integrante en entrar en el centro del laberinto era el que habilitaba al capitán para iniciar la salida. Lo malo era que, pasados cinco minutos del inicio de la prueba, se cerraban las puertas, por lo que si alguien quedaba fuera estaba en peligro.

Extravíos, golpes y mucho, pero mucho barro afectaba a todos los equipos y sus integrantes las pasaron canutas. Joana fue la primera en iniciar la carrera hacia la salida y les dio el triunfo a los suyos. Xabi fue el segundo y brindó la plata a los Guabanes. Los azules perdieron el reto. Pero El Killo fue descalificado, por lo que los Yocahu no ganaron el juego, siendo los amarillos los que se llevaron la ikurriña.

Iker fue el nominado por los amarillos y Killo casi es el condenado en la asamblea por un comentario poco acertado que apuntaba a las chicas. «La has cagado», afeó Joana al afectado. Pero, al final, a Ratxel le cayeron más lanzas. «Me parece muy sucio y rastrero por parte de mis compañeros», se lamentaba la joven. Quedaba el voto de la capitana y señaló a Marcela.

Allen King, muchísimas gracias por todos los momentos que nos has dado. Ha sido un gran placer ver tú aventura. Breve pero brutal. Zorionak eta eskerrik asko. Te vemos este miércoles en e Debate de El Conquis con @JulianIantzi1 en ETB2 #Conquis5ETB @Reyallenking pic.twitter.com/AVmWiHUsZ0 — El Conquistador del Caribe ETB (@elconquis_etb) February 18, 2025

A Gorka le tocaba castigar a uno de los suyos y le puso el collar a Allen. El muchacho se había medio postulado al decir que se consideraba uno de los más débiles del conjunto azul. Y el actor bilbaíno se enfrentó en el duelo contra Ratxel e Iker, librando a Marcela del castigo. La prueba consistía en desenrollar una soga que les apresaba a un poste, hasta alcanzar una antorcha, quemar la cuerda y luego utilizarla para subir a una palmera donde estaban los banderines. Todo ello cruzando un complejo recorrido lleno de obstáculos.

«Callando bocas»

La emoción dominó el momento. Ratxel demostró una garra fuera de serie y fue en cabeza durante todo el desafío, aunque en el último momento le ganó Iker, pero no se rindió y quedó segunda salvando así el pellejo. «Callando bocas, joder», se desahogaba. Allen perdió y fue el expulsado. «Me siento frustrado. Mi desorganización me ha jugado una mala pasada», se lamentaba.

«Me he puesto un poco nervioso antes de empezar la prueba, pero ha sido una experiencia única e inolvidable. Por un lado, me voy feliz, pero triste», decía antes de despedirse de la isla, agradeciendo al programa la oportunidad recibida.