El nuevo rostro de Paola Olmedo: «No me reconocía ni mi madre»

Una irreconocible Paola Olmedo protagoniza este miércoles la portada de Lecturas después de su reestructuración integral del rostro. «Me operaron tres cirujanos hace un mes y una semana durante seis horas y media. No me reconocía ni mi madre», ha contado a la revista. Y es que, la operación ha ido más allá de lo previsto: «El cirujano me comenta que la nariz quedaba rara y me la han tenido que tocar también. Lo de la nariz no me lo esperaba. No me esperaba tanto cambio, es muy brusco», ha explicado.

Paola ha admitido que, además de la recuperación física, también está en el proceso de reconocerse ante el espejo, ya que la transformación de su rostro ha sido más que notable. «La primera vez que me miré al espejo no me gustó. La gente dice que estás guapísima pero es que no soy yo, me gustaba la nariz que tenía. Tuve rechazo hacia mí, me impactó, estoy en el proceso de gustarme. En fotos no me reconozco. Es más raro todavía», ha señalado la exnuera de Carmen Borrego.

Incluso ha tenido que vivir el rechazo inicial de sus hijos, que no terminaban de ver a su madre detrás de esa nueva imagen. «El del medio ha tenido rechazo. Lo primero que me dijo: 'Esa no es tu nariz. No eres mi madre'», ha destallado. Sin embargo, con el tiempo se están adaptando, al igual que ella. Quien sí que se ha mostrado encantado es su actual pareja, que le está apoyando en estos momentos. «Me empezó a abrazar, a darme un montón de besos y decirme que estoy guapísima», ha subrayado.