¿Nuevo reencuentro de 'Los Serrano'? Fran Perea suelta la bomba: «Estaríamos los siete» El artista se encuentra en plena promoción de su nuevo disco y de la obra de teatro que comparte con Víctor Elías

A.M. Domingo, 16 de noviembre 2025, 15:22 Comenta Compartir

La serie 'Los Serrano' no acabó bien hace casi veinte años, cuando su protagonista se despertó de una pesadilla y resultó que las ocho temporadas habían sido fruto de su subconsciente, y tampoco hace dos cuando Telecinco organizó un 'reencuentro', que acabó decepcionando a los seguidores de la ficción. Ahora Fran Perea sueña con darle la vuelta a aquello.

El artista se encuentra en plena promoción de su nueva gira 'El hombre invisible' y acaba de estrenar la tercera temporada de 'Yo sostenido', la obra de teatro que comparte con Víctor Elías, otro de los actores de 'Los Serrano'. En una de sus promociones, durante una charla con la prensa, el actor soltó la bomba: «Me encantaría una película de 'Los Serrano', pero no lo puedo decidir yo. (...) Hicimos un reencuentro en 2023 y los siete de la familia estaríamos ahí».

Perea confirmaba así la intención de los 7 protagonistas de volver a juntarse para hacer un producto mejor de lo emitido hace dos años, donde Dani Écija, creador de la serie, dos críticos de cine y la youtuber Esty Quesada hablaron del impacto que generó la ficción en la sociedad española. Ni rastro de Antonio Resines, Belén Rueda, Fran Perea y el resto de protagonistas que dieron vida a la familia Serrano. Ellos sí se juntaron para volver a grabar una versión renovada del 'Uno más uno son 7'.

La idea de hacer una película suena bien visto lo que los protagonistas de 'Aída', otra de las series míticas de la televisión de este país, han organizado. Paco León dirige un filme que verá la luz el próximo 30 de enero y que contará con la gran parte de los protagonistas que dieron vida al barrio de Esperanza Sur. ¿Podría ocurrir lo mismo con 'Los Serrano'? Pues a juzgar por las palabras de Perea, esa sería la intención.

Dos décadas después, todos los protagonistas de 'Los Serrano' siguen ligados al mundo artístico. Victor Elías (Guille) y Fran Perea (Marcos) viven de la música y trabajan en un proyecto juntos. Verónica (Eva) y Natalia Sánchez (Teté), amiga íntima de Elías, se dedican a la interpretación. Y Jorge Jurado (Curro) combina su carrera de actor con la de youtuber.

