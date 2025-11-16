El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

¿Nuevo reencuentro de 'Los Serrano'? Fran Perea suelta la bomba: «Estaríamos los siete»

El artista se encuentra en plena promoción de su nuevo disco y de la obra de teatro que comparte con Víctor Elías

A.M.

Domingo, 16 de noviembre 2025, 15:22

Comenta

La serie 'Los Serrano' no acabó bien hace casi veinte años, cuando su protagonista se despertó de una pesadilla y resultó que las ocho temporadas habían sido fruto de su subconsciente, y tampoco hace dos cuando Telecinco organizó un 'reencuentro', que acabó decepcionando a los seguidores de la ficción. Ahora Fran Perea sueña con darle la vuelta a aquello.

El artista se encuentra en plena promoción de su nueva gira 'El hombre invisible' y acaba de estrenar la tercera temporada de 'Yo sostenido', la obra de teatro que comparte con Víctor Elías, otro de los actores de 'Los Serrano'. En una de sus promociones, durante una charla con la prensa, el actor soltó la bomba: «Me encantaría una película de 'Los Serrano', pero no lo puedo decidir yo. (...) Hicimos un reencuentro en 2023 y los siete de la familia estaríamos ahí».

Perea confirmaba así la intención de los 7 protagonistas de volver a juntarse para hacer un producto mejor de lo emitido hace dos años, donde Dani Écija, creador de la serie, dos críticos de cine y la youtuber Esty Quesada hablaron del impacto que generó la ficción en la sociedad española. Ni rastro de Antonio Resines, Belén Rueda, Fran Perea y el resto de protagonistas que dieron vida a la familia Serrano. Ellos sí se juntaron para volver a grabar una versión renovada del 'Uno más uno son 7'.

La idea de hacer una película suena bien visto lo que los protagonistas de 'Aída', otra de las series míticas de la televisión de este país, han organizado. Paco León dirige un filme que verá la luz el próximo 30 de enero y que contará con la gran parte de los protagonistas que dieron vida al barrio de Esperanza Sur. ¿Podría ocurrir lo mismo con 'Los Serrano'? Pues a juzgar por las palabras de Perea, esa sería la intención.

Dos décadas después, todos los protagonistas de 'Los Serrano' siguen ligados al mundo artístico. Victor Elías (Guille) y Fran Perea (Marcos) viven de la música y trabajan en un proyecto juntos. Verónica (Eva) y Natalia Sánchez (Teté), amiga íntima de Elías, se dedican a la interpretación. Y Jorge Jurado (Curro) combina su carrera de actor con la de youtuber.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Fiscalía de Menores investiga el «acoso» de 50 alumnos a una profesora en Plentzia
  2. 2 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  3. 3

    Cuatro contenedores quemados, bengalas y botellas contra la Ertzaintza en la marcha de GKS
  4. 4

    Goleada de Euskadi, victoria de Palestina
  5. 5 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  6. 6

    El auge del sector inmobiliario aflora plataformas para invertir desde 300 euros
  7. 7

    El Bilbao perdido de Jon Uriarte
  8. 8 Carlos de Andrés se moja sobre el futuro de Perico Delgado en TVE: «Aunque discrepe...»
  9. 9

    Fallece el periodista bilbaíno Javier Reino
  10. 10

    Euskadi se vuelca con Palestina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo ¿Nuevo reencuentro de 'Los Serrano'? Fran Perea suelta la bomba: «Estaríamos los siete»

¿Nuevo reencuentro de &#039;Los Serrano&#039;? Fran Perea suelta la bomba: «Estaríamos los siete»