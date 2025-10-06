El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Príncipe Andrés. AFP

Un nuevo libro sobre Jeffrey Epstein amenaza con volver a salpicar al príncipe Andrés

'Blue Butterfly: Inside the Diary of an Epstein Survivor' relata la historia de una de sus víctimas, Juliette Bryant

Joaquina Dueñas

Lunes, 6 de octubre 2025, 12:34

Comenta

El próximo 18 de octubre verá la luz 'Blue Butterfly: Inside the Diary of an Epstein Survivor', un libro que relata la historia de una de las víctimas de Jeffrey Epstein y que amenaza con salpicar una vez más al príncipe Andrés, amigo del magnate condenado por pedofilia. «Justo cuando uno piensa que no puede haber más acusaciones contra Andrés y Epstein, salen más a la luz», han comentado desde el entorno de la editorial TrineDay al diario británico 'The Mirror'. «Amenaza con graves repercusiones, no solo para Andrés, sino para todos los que lo han protegido. Si Andrés está conectado a las redes más profundas que describe McCarthy, las consecuencias serán graves», han añadido.

Un portavoz de la editorial ha señalado que la obra «presenta nuevas y explosivas revelaciones sobre el príncipe Andrés y otras figuras de alto perfil, añadiendo nombres y conexiones que el mundo nunca ha visto ni oído». Además, ha subrayado que Epstein, lejos de ser «un depredador solitario» formaba parte de «una realidad mucho más oscura, deliberadamente oculta a la vista del público». En este sentido, el trabajo de la autora, Sarah McCarthy, profundiza en los vínculos del hermano del rey Carlos III con Peter Nygard, un empresario canadiense del sector de la moda, condenado también por delitos sexuales.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Recuperado el servicio de metro tras una mañana complicada por la avería de una unidad
  2. 2

    Movimientos para crear una Aliança Catalana a la vasca
  3. 3 La tercera mejor tortilla de patatas de España se hace a una hora de Bilbao
  4. 4 La nueva cantina moderna de Bilbao para comer o picotear a cualquier hora%u2026 y probar bikinis sorprendentes
  5. 5

    Una ronda por bares diminutos de Bilbao
  6. 6

    «Nos estuvieron humillando. Estuvimos siete horas maniatados»
  7. 7 El canciller alemán amenaza con retirarse de Eurovisión si se expulsa a Israel
  8. 8

    El bilbaíno de 84 años víctima del timo de una cubana: «Me engatusó con cariño y me ha robado 65.000 euros»
  9. 9

    Así liquida Israel a sus enemigos: no hay un lugar donde esconderse
  10. 10

    Detenido por violar a su hija en plena calle junto a su otro hijo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un nuevo libro sobre Jeffrey Epstein amenaza con volver a salpicar al príncipe Andrés

Un nuevo libro sobre Jeffrey Epstein amenaza con volver a salpicar al príncipe Andrés