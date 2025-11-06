La nueva ruta de chistes de un influencer en Bilbao: «Me pintxo y no me sale sangre» Benja Serra ha publicado las «escenas eliminadas» de su visita a la capital vizcaína

G. C. Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:12 Comenta Compartir

El creador de contenido Benja Serra ha vuelto a llenar sus redes sociales de bromas sobre Bilbao. Esta vez, con las «escenas eliminadas» de su segunda visita a la capital vizcaína en su proyecto 'Callejeros Benjeros'. Precisamente, este influencer se ha dado a conocer por sus particulares rutas por las ciudades salpicadas de chistes y juegos de palabras.

Sus chascarrillos triunfan sus casi medio millón de seguidores en Instagram. Y ha repetido en Bilbao. Entre sus escenas eliminadas, celebra que no llueva en la villa porque sería una «lluvia de 'alhóndigas'», en referencia al Azkuna Zentroa. Asegura que Carlos Sobera tuvo su 'First Dates' en la plaza Jado, que al ver los pintxos en las barras «no sangro»...

También asegura que la araña de Louise Bourgeois es la que habría picado a Spiderman «si fuera de Bilbao», intenta levantar una piedra, hace referencia a la «fuerza de los vascos», dice sentirse 'Abando-nado'...

Estas escenas eliminadas se suman a su primera visita en abril de 2024. «Me he venido a pasar el día a Bilbao y me han dicho que aquí las cosas se hacen a lo grande», se reía por aquel entonces. Tan grande que ha vuelto este año y la ciudad le ha dado juego para publicar dos vídeos más.

Temas

Instagram

Bilbao

Audiencias