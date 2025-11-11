La nueva pulla de Leire Martínez a La Oreja de Van Gogh que enloquece a Chenoa «¡Reina!», soltó la presentadora de 'Operación Triunfo' tras las palabras de la cantante vasca

'Operación Triunfo' ha demostrado ser un apoyo fundamental para Leire Martínez tras su sonada salida de La Oreja de Van Gogh. Hace pocas semanas, cuando la banda donostiarra anunció el regreso de Amaia Montero, el programa no dudó en brindarle a la de Renteria y miembro del jurado en esta edición un protagonismo especial con la actuación grupal para interpretar junto a los concursantes 'Mi nombre', su primera canción en solitario repleta de pullas a sus excompañeros.

En la Gala 8 emitida este lunes, Leire no tuvo reparo en volver a referirse a su exgrupo con un sonoro zasca. Otro más. Se produjo cuando Chenoa, presentadora del talent musical, realizó una reflexión: «Y una cosa que sí pasa en la vida: nos nominarán muchas veces a todos», lanzó.

-Chenoa: “En la vida, nos nominarán muchas veces”.

-Leire Martínez: “¡Buf... hasta te echan!”.



En ese momento, entre risas, la cantante soltó un comentario que no ha pasado desapercibido en redes: «Uf, ¡y hasta te echan incluso!», señaló en referencia a su ruptura con el grupo. El público no dudó en aplaudirle, al igual que el resto de los miembros del jurado, los concursantes y la propia Chenoa, que incluso se levantó del sofá para mostrarle una vez más su firme apoyo a Leire. «¡Reina, reina y reina! ¡Boom!. Que te como yo la cara. Di que sí».

El 14 de octubre de 2024 La Oreja de Van Gogh emitió un comunicado para anunciar la marcha de Leire del grupo tras 17 años como vocalista. Con el tiempo, la propia cantante admitió que su salida se produjo tras la no renovación de su contrato por decisión de sus excompañeros.