Nueva polémica de Andy y Lucas tras cancelar en Bilbao: Lucas estalla contra un promotor que le reclama 360.000 euros

La gira de despedida de Andy y Lucas sigue sumando turbulencias. Después de la reciente cancelación de su concierto en Bilbao, ahora el grupo vuelve ... a estar en el centro de la polémica por un conflicto legal. Este martes, Lucas González entró en directo en el programa Espejo Público de Antena 3 para responder a las informaciones que apuntan a una supuesta deuda de 360.000 euros con un promotor musical.

Según explicó la periodista Lorena Vázquez, un representante habría cerrado más de 30 fechas de la gira 'Nuestros Últimos Acordes' y reclama ahora esa cantidad a Lucas, que figura como responsable legal de la empresa, mientras que Andy aparece únicamente como asalariado. El promotor habría enviado un burofax con la reclamación y asegura contar con pruebas y audios que respaldarían su versión.

Lucas, visiblemente alterado, negó rotundamente los hechos desde la puerta de su casa. «Llegamos a hablar, pero nunca se firmó nada. Todo lo hemos gestionado desde nuestra oficina y nuestro mánager», ha declarado, acusando al promotor de ser «un oportunista» y «un caradura de la noche». Además, ha anunciado que será él quien interponga una denuncia por 1,5 millones de euros: «Me pide 360.000, pero yo le voy a pedir mucho más».

Durante su intervención, el cantante reprochó a la periodista la difusión de estas informaciones: «Cuando gane el juicio, me tendrás que pedir disculpas». También insistió en que la reclamación carece de fundamento: «¿Yo qué deuda tengo? Si soy millonario. Voy al día con Hacienda y con todo».

El conflicto llega cuando apenas restan cuatro conciertos para que el dúo ponga fin a su trayectoria con un último directo el 10 de octubre en el Palacio Vistalegre de Madrid, tras más de dos décadas de carrera. Lucas ha lamentado que esta situación empañe su adiós: «Es una pena que nos estéis haciendo esto, con lo bonita que ha sido nuestra historia. Yo me quedo con el cariño de la gente».

Mientras tanto, Andy ha querido zanjar los rumores de mala relación entre ambos, asegurando que su vínculo personal sigue intacto y deseando lo mejor a su compañero en el futuro.