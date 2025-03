Nueva escapada loca de Montoya. ¿Se hará viral?

Joseba Fiestras Viernes, 28 de marzo 2025, 01:39 Comenta Compartir

El culebrón Montoya no falla. El de 'La isla de las tentaciones' volvió a fugarse en directo, esta vez de la palapa de 'Supervivientes'. Un supuesto beso furtivo lió la del pulpo. Laura Cuevas aseguraba que había visto a Anita y al sevillano besándose en la boca en un descuido de las cámaras. Al principio, Williams lo negaba, pero tal fue la insistencia que acabó claudicando. Y Montoya estalló. En pleno directo, cuando Jorge Javier Vázquez preguntaba por el temita, el andaluz salió corriendo. Las redes sociales ya comparaban la huida con la que se hizo viral en 'La isla de las tentaciones'. El cantante, muy exaltado, se refugió bajo unas palmeras y no paraba de gritar. «¿Otra vez haciendo lo mismo y jodiéndome? ¡Que me voy! Que se lo digo a Jorge, a Pepito, a Menganita… ¡Que me voy! Cuando te estoy apoyando, encima. Que toda España no quiere ni que te hable. Estoy ahí dándote cariño en contra de mi familia… y ahora se inventa una de la lona. Que yo no estoy para esto. O me separan o me voy a mi casa. Que yo he venido a curarme, a curarme, ¡joder! Esto no es necesario, ¡me voy de aquí!», vociferaba. El sevillano estaba, una vez más, desatado. «Que se queden los chismosos, que yo no sirvo para esto, ¡joder! Me ha vuelto a fallar. Yo no hago aquí ni una prueba más, me voy a mi casa, ¿vale?», exclamaba una y otra vez.

Jorge Javier intermedió. «Nadie sabe mi sufrimiento, que no hace ni cinco meses que pasó», bramaba el joven. El presentador entró en escena. «Se ha ido Montoya», le informaba Anita ojiplática. Vázquez alucinaba. La cosa fue relajándose. «Montoya está más tranquilo y va a regresar a la palapa», informaba el maestro de ceremonias. Y volvió, cariacontecido, pero volvió. «Yo he tenido poco trato contigo, Montoya. ¿Te puedo ayudar en algo?», preguntaba lacónico Jorge Javier. «Bueno, en estos momentos, no sé qué quieres hijo mío», replicaba el aludido con cierta sorna. El comunicador tiró de ironía. «Yo te veía de nuevo con las maletitas», bromeó. «Para mí es súper ruin este acto porque, al final, se están diciendo cosas… Yo ya le dije que el amor se puede perder, pero quedaba la persona, pero va a perder la persona que la quiere. Y que Anita lo corrobore… Así me va a perder como persona. Me siento muy decepcionado», declaraba Montoya. Vázquez intercedió. «Pero si solo han dicho que hubo un piquito, nada más», terciaba. El aludido no aflojaba. «No tiene sentido un pico el segundo día. Si yo he ido detrás de esta mujer desde que salí. Porque no ha sido una 'isla de las tentaciones', han sido dos islas. Y ya lo voy a decir. Viví una dentro y otra fuera. Lo que me mata de ella es que con el orgullo muere matando. Y es muy ruin morir matando ahora. ¿Qué es lo que quieres conseguir con esto? A mí me da igual. Evidentemente, el amor ya no está. Te estoy dando la oportunidad como persona y así me lo pagas. Ahora inventarse un beso. Se ve que te quiere más Laura Cuevas», reprochaba. Anita replicó. «Yo no miento desde que tenía 17 años. De pequeña les mentía mucho a mis padres hasta que tuve un susto muy grande. Entonces, mucho menos voy a mentir con algo tan insignificante como un pico. No sé por qué no lo quiere aceptar. Para nada le quiero desear el mal», explicaba.

Tras una pausa, siguió la bronca. «Te estás riendo de mi sufrimiento haciendo demagogia. ¿Tú qué sabes lo que yo he vivido?», reprendía Montoya a Laura. Ella se defendía. «Siempre le estás recriminando lo mismo», aseguraba la hija del mayoral de Cantora. «Si tengo que perder a una persona, la pierdo, pero mentirosa no soy», se justificaba Anita. «Gracias por venir, súbete a un tronco», zanjaba el sevillano, siempre surrealista. A la vuelta de publicidad, el presentador regresaba con los 'Supervivientes'. «¿Estamos todos, algún abandono? ¿Alguien tiene previsto abandonar la palapa en los próximos quince minutos?», decía Jorge Javier con guasa. El público reía la gracia, pero a Montoya no le hacía ninguna.

