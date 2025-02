¿Tiene novio la princesa Leonor?

El contexto es irresistible: una rubia princesa española da la vuelta al mundo en un navío a rebosar de jóvenes aspirantes a oficiales de Marina. ... Todos vistosos, algunos realmente guapos. No viven un episodio de 'Vacaciones en el mar' (referencia no apta ni para 'millennials'), pero tampoco hablamos de un monasterio cartujo flotante. Sobre todo, cuando el barco escuela 'Juan Sebastián Elcano' arriba a puerto y, durante cuatro o cinco días, el estudiantado puede descansar, hacer turismo y quitarse el uniforme. Leonor incluida.

Esta misma semana, Casa Real difundió un vídeo en el que mostraba a Leonor trepando cuerdas y organizando el velamen del 'Juan Sebastián Elcano'. Nada que no hubiéramos visto ya, si no es por cierta toma en la que se vieron las piernas de una acalorada princesa en shorts. Esos segundos de vídeo pueden contarse como la primera vez que contemplamos a la heredera no ya como una adolescente, sino como una mujer hecha y derecha. Con ese vídeo, aprobado por Zarzuela, algo cambió.

En este estado de cosas, se entiende mejor que haya sido precisamente ahora cuando se han disparado los rumores de novios, besos y fiestas de Leonor. Precisamente en la primera parada del gran viaje de formación: la ciudad brasileña de Salvador de Bahía. La han pillado en una zona VIP, parece ser, casi por casualidad. Seguramente los reyes Felipe y Letizia pensaron que podían parapetar a su hija tras el uniforme del Ejército hasta 2026.

Las fotos que comenzaron a circular el miércoles, en las que solo se ve a la princesa Leonor vestida como cualquier otra joven de su edad, con un top de tirantes, no dicen gran cosa por sí solas. De hecho, al llegar a última hora de la tarde a las redes sociales, hubo quien las borró de su perfil de Instagram, probablemente por la sospecha de que pudieran haber sido creadas con inteligencia artificial.

Con el paso de las horas y, sobre todo, al conocerse el autor de las fotos, empezó a difundirse la imagen en medios de comunicación. El fotógrafo brasileño Fred Pontes estaba cubriendo la fiesta Terça de Benção, una especie de prólogo al Carnaval, cuando los miembros del servicio de seguridad de la princesa le pidieron que borrara las fotos que estaba haciendo. Pontes no había advertido que estaba inmortalizando a la futura reina de España, pero al enterarse procuró recuperar las imágenes una vez en casa. Dice tener más instantáneas, aunque solo hemos visto un par.

Este método de los escoltas de la princesa de Asturias es, dicen los expertos en Casa Real, habitual desde los tiempos del abuelo, Juan Carlos I. De hecho, parece que el rey Felipe, cuando era príncipe y estaba enrolado en el 'Juan Sebastián Elcano' vivió una noche divertida a su llegada al país de la samba. Le fotografiaron en la playa, en una discoteca disfrutando de un espectáculo con bailarinas y, en el día de su partida, despidiéndose de Iara Figuereido, una joven de aquel país.

A partir de aquello, Casa Real dejó de permitir el acceso al ocio del príncipe Felipe y se centró en mostrarle en actos más serios. Sobre todo, después de ver que una revista presentaba a una bailarina brasileña como novia del futuro monarca. Entonces, interceptar cualquier material gráfico aún era factible, pues los carretes podían requisarse.

Ampliar Leonor durante unas prácticas en la Escuela de Marina de Marín. EFE

El consejo de Letizia

Además de la escena totalmente inocente de Leonor en un festival, lo que ha suscitado ríos de tinta viral y muchos minutos de televisión es el relato del fotógrafo. Pontes sostiene que antes de comenzar a tomar imágenes de la zona del público donde estaba Leonor, la vio besándose con el joven vestido de azul que sale delante de ella. Y que es uno de sus compañeros guardamarinas. De esto no existe testimonio gráfico. Solo la palabra de un fotoperiodista que hasta la noche de autos no sabía ni quién era la heredera al trono de España.

La princesa y sus compañeros ya están rumbo a Montevideo (Uruguay), ciudad a la que arribarán el 5 de marzo, solo unos días después de que pase por allí el rey Felipe, quien está previsto que asista a la toma de posesión del nuevo presidente, Yamandú Orsi, el 1 de marzo. El monarca no podrá coincidir con su hija, ya que deberá estar presente en los actos inaugurales del Mobile World Congress en Barcelona el 2 de marzo.