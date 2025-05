Los nombres que baraja Cristina Pedroche para su bebé: «Uno es claramente vasco»

A. Mateos Miércoles, 28 de mayo 2025, 08:26 Comenta Compartir

Cristina Pedroche es la protagonista este miércoles de la edición semanal de la revista 'Hola'. La presentadora de Atresmedia posa feliz y con una notable barriga que muestra la avanzada fase de embarazo en la que se encuentra. Se espera que su hijo llegue al mundo a comienzos del verano y entre sus seguidores ya hay muchas quinielas sobre el nombre que llevará.

«Me encanta el País Vasco: su cultura, su gastronomía, su gente y también sus nombres», asegura Pedroche dejando una puerta abierta a que el nombre de su hijo sea en euskera. Ya lo intentó con Laia, su primogénita, pero después se dio cuenta de que el nombre no era vasco: «Luego me dijeron que también es un nombre catalán y menorquín y me pareció perfecto, porque Cataluña también me encanta».

Cuando se le pregunta por si tiene alguno en mente, la presentadora no suelta prenda pero deja claro que «barajamos uno claramente vasco y otro que, aunque no está del todo claro si lo es, tiene ese sonido que me gusta».

Una tercera opción es llamarle David, como su padre. Pedroche asegura que esta posibilidad «no me convence» porque «eso de que los hijos se llamen como los padres, lo veo algo antiguo». Pero sí aún no está descartado es porque el pequeño que viene en camino se llamaría David Pedroche, con el apellido de la madre por delante. «¡Eso sí que me haría mucha gracia!», asegura.

Aun así, la pareja no tiene claro el nombre. «Hay dos o tres nombres que nos gustan, pero creo que no lo decidiremos hasta que nazca y pueda verle bien la carita al bebé. Me haría muchísima ilusión que fuese Laia quien eligiera el nombre de su hermano, pero aún es muy pequeñita para algo así», afirma.

La única vez que Pedroche se pronunció al respecto fue el pasado mes de febrero, en su programa de 'Zapeando' en La Sexta. Allí la presentadora reconoció que había pensado en «Adur, Ibai, Lander o Unai», pero que tenía como favoritos «Aritz e Iraitz».