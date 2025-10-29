Noemí Galera arremete contra Mazón en 'Operación Triunfo' en el aniversario de la dana: «Me toca de cerca» La directora de la academia no se ha mordido la lengua con los aspirantes del talent show musical

G. C. Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:16

El primer aniversario de la dana y el funeral de Estado por las 237 víctimas ha traspasado las paredes de la academia de Operación Triunfo. El talent show musical que se emite en Prime Video ha dedicado un momento de recuerdo a las víctimas. Lo ha hecho a iniciativa de la directora del centro, Noemí Galera, que se ha mostrado muy crítica con el presidente de la Comunidad Valenciana.

Durante la comida, los concursantes han guardado un minuto de silencio y dejado un sonoro aplauso. No obstante, el momento que más ha llamado la atención de los fans ha sido el discurso de Galera. «Hoy os he puesto en el planning diario que hace un año de la dana de Valencia. Estaría bien que le dedicáramos el día de hoy a las familias de las víctimas», comenzaba la catalana, visiblemente emocionada.

Su discurso se afiló justo después. «A mí es que me toca un poquito de cerca porque tengo muchos amigos allí y es un día terrible. Hay gente que está sufriendo muchísimo y políticos muy incompetentes. Esto lo digo en representación de Noemí Galera, no de 'Operación Triunfo': Mazón, dimisión».

Noemí Galera diciendo MAZÓN DIMISIÓN en pleno directo de OT



Gracias @NoemiGaleraN , gracias por usar tu altavoz ❤️‍🩹 #OTDirecto29O pic.twitter.com/iSRjrabnVb — enfu 🦦 (@enfuisback) October 29, 2025

La crítica hacia el presidente de la Generalitat Valenciana, llegaba poco antes de su intervención en el funeral, donde ha anunciado que el 29 de octubre será a partir de ahora día de luto oficial. «Tratamos de hacerlo lo mejor posible en una situación inimaginable», se defendía antes de reconocer que el papel de su administración «no fue suficiente» y que «hubo cosas que debieron funcionar mejor».