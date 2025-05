Noche de sexo en 'Supervivientes'

A.M. Viernes, 9 de mayo 2025, 08:37 | Actualizado 09:09h. Comenta Compartir

Anita y Montoya han vuelto a encender las alarmas, pero esta vez sin hacer daño a nadie. La pareja que se hizo famosa por sus múltiples infidelidades en 'La isla de las tentaciones' se ha reconciliado bajo las sábanas en los cayos hondureños de 'Supervivientes'. Los dos han disfrutado de una noche de sexo y pasión y han firmado la paz delante de toda España. Todo muy televisivo.

Era evidente que ambos llegaban al reality con el cartel de 'estrellas'. Gracias a su paso por 'La isla de las tentaciones' se hicieron un nombre entre los más jóvenes y Telecinco ha sabido aprovechar ese tirón al máximo. Les ha encerrado en una isla pasando hambre para que el tiempo cure lo que la tentación rompió. Y parece que ha dado resultado. Aunque ellos aún necesitan tiempo para curar sus heridas... o seguir exprimiendo el juego.

El propio Jorge Javier Vázquez preguntó sobre si era la reconciliación definitiva y la respuesta de Montoya indicaba que no iba a tan sencillo el asunto. «Me emociono porque estoy descubriendo aquí una Anita diferente, esta mujer claro que me pone muchísimo, pero lloro por la frustración porque sabemos en el momento en el que estamos, me encantaría forzar el amor, en la conversación nos entendimos que a lo mejor no es el tiempo. Yo la quiero mucho, pase lo que pase siempre va a estar en mi corazón, pero necesito tiempo», decía emocionado. En la misma línea se mantuvo Anita: «No estamos en el momento de retomar ninguna relación, ni por su parte ni por la mía, hay que sanar muchas cosas por su parte y por la mía».

«¿No os dais cuenta de que, al final, lo que importa es el amor que os tenéis y que va a durar siempre?», les dijo Jorge Javier, que disfrutaba de lo lindo. La pareja asentía y descubría que en el banco que estaban sentados se hallaba un mensaje oculto: 'no hay Supervivientes sin beso'. Y se besaron apasionadamente.

La historia de amor no pudo tener mejor final. Horas después Montoya y Anita conocían que la audiencia había decidido expulsar a Manuel, la otra punta del triángulo amoroso. Anita, con quien tuvo una relación amorosa en 'La isla de las tentaciones', aplaudía el veredicto del público, mientras, Montoya se llevaba las manos a la cabeza. El tentador sevillano abandonaba la palapa con la cabeza alta: «Le doy gracias a todas las personas que han confiado en mí para que esté aquí, yo he dado todo de mí. Agradezco a todos mis compañeros, no tengo rencor con nadie».

