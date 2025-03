La actriz María León en los juzgados: «No es la noche de la que más orgullosa me siento»

S. Rodríguez Madrid Sábado, 15 de marzo 2025, 08:51 | Actualizado 09:15h. Comenta Compartir

El Juzgado de lo Penal número 12 de Sevilla inició ayer el juicio contra la actriz María León por presuntos delitos de atentado y lesiones por agredir supuestamente a una agente de la Policía Local al ser detenida por un incidente nocturno. Aunque en la vista el resto de acusados negó que la intérprete golpease o insultase a nadie, la guardia urbana, supuesta víctima de los hechos, ratificó su acusación de que la artista le dio «un puñetazo en la cara» y le llamó «zorra e hija de puta».

La actriz sevillana, que llegó al juzgado acompañada de su madre, reconoció que aquella noche se había tomado «tres o cuatro tercios de cerveza y un vino», pero negó que agrediera a los agentes que la detuvieron. «No es la noche de la que más orgullosa me pueda sentir por las palabras, pero no fui violenta», insistió en su declaración ante el juez.

La acusada narró cómo recuerda esos momentos de tensión del primero de octubre de 2022: «No me podía imaginar cómo era un coche de Policía por dentro, era una sensación como si me envasaran en plástico. Me angustió mucho. Me tiraron contra una valla y me arrastraron».

La uniformada, por su parte, ratificó lo que dijo en el atestado policial: los agentes de la capital hispalense interceptaron a un ciclista que circulaba de forma antirreglamentaria, con una copa de cristal en la mano y que dio positivo en la prueba de alcoholemia. Les dijo que venía de una celebración junto a miembros de un rodaje que acababa de finalizar, entre ellos María León. Según la uniformada, estas personas protestaron contra la actuación policial, que tacharon de «desproporcionada».

«Había muchísima tensión. Se agolpaban en torno al furgón donde se le practicó la alcoholemia. Había mucha gente y no podíamos controlarlos», dijo la guardia, que remarcó que León, que daba muestras de estar «ebria de alcohol», lo grababa todo con su móvil. Y, aunque dejó de hacerlo al advertirle de las restricciones legales de su acción, volvió a sacar su teléfono y a insultar a un guardia urbano, por lo que fue denunciada por «una falta de respeto».

«Shock postraumático»

Sin embargo al no llevar encima ningún documento de identificación, los guardias la introdujeron en un coche patrulla para trasladarla a dependencias policiales. Ya dentro, según la agente, la actriz «se puso nerviosa y a decir que estaba agobiada, golpeando la mampara» de seguridad. Entonces un varón se arrojó «sobre el capó» del auto y los uniformados salieron, momento que aprovechó María León para intentar marcharse. Al ser interceptada por la policía, fue cuando la actriz le propinó «un puñetazo en la cara, perdió el equilibrio y cayó lanzando una patada».

La artista aseguró sentir desde aquel episodio «fobia a la Policía», además de sufrir una especie de shock postraumático que ha sido tratado por «un psiquiatra y varios psicólogos». Por esta razón lleva «tres años que tengo miedo a estar en Sevilla e intento venir lo menos posible».

