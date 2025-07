Nika, de 'OT', denuncia acoso sexual en la música y habla de su relación con Alejandro Sanz

Leire Moro Jueves, 17 de julio 2025, 16:21 | Actualizado 16:34h. Comenta Compartir

Más de veinte años después de su paso por Operación Triunfo, Mónica Rodríguez, más conocida como Nika, ha decidido hablar alto y claro. La artista, que se dio a conocer en la segunda edición del programa musical, ha lanzado recientemente una canción con la que pone palabras a uno de los episodios más traumáticos que ha vivido en su carrera: tres intentos de abuso por parte de hombres influyentes del sector musical.

El tema se titula 'Susi Okama', y en él Nika recuerda una situación en la que, tras recibir promesas de ayuda profesional, le invitaron a cenar por un representante en un elegante restaurante japonés. «Hablamos de un mánager que, después de darme mucha bola a nivel laboral, me invitó a cenar al mejor restaurante de sushi, y en realidad no quería saber nada de mí en el aspecto laboral», ha contado la cantante en una entrevista publicada esta semana. El ejecutivo le planteó de forma directa si la noche acabaría con «sushi o cama». La artista no ha querido dar su nombre, pero sí dejar constancia de que el episodio fue real: «Tenía que meter la referencia al sushi para que ese mánager supiera que me estaba refiriendo a él».

Pero ese no fue el único mal trago que tuvo que pasar la cantante. Nika relata que vivió situaciones similares en tres ocasiones en un corto periodo de tiempo. En todas ellas se repetía el mismo patrón: hombres que le hacían creer que podían impulsar su carrera, levantar el teléfono, conseguirle contratos o giras, cuando en realidad lo que buscaban era aprovecharse de su vulnerabilidad. «Lo que no me imagino es que lo que estás haciendo en realidad es jugar conmigo y abusar de tu poder», reflexiona ahora.

Sorprendente relación con Alejandro Sanz

En la misma conversación, la artista también ha hablado por primera vez de su relación con Alejandro Sanz, con quien mantuvo un vínculo que, según reconoce, no fue únicamente profesional. Nika lo conoció cuando tenía 15 años, durante un viaje familiar a Puerto Rico. «Mi padre conocía a Paco y a Pepe de Lucía, que estaban allí con Alejandro. »¿Quieres que te lo presente?«, le ofrecieron. «Y allí lo conocí», confirmaba la artista.

Con los años, su relación se estrechó. Nika cuenta que acudía a sus conciertos, le llevó una maqueta y le avisó cuando se presentó a Operación Triunfo. Sin embargo, cuando llegó el momento de pedirle apoyo, Sanz fue claro: «Me dijo que tenía que ganármelo yo». Lejos de reprochárselo, ella lo agradece con el tiempo: «Muy respetable, y la verdad es que me alegro. Todo lo he hecho sola y no le debo nada a nadie».

Cuando se le pregunta si su relación con el artista fue únicamente profesional, la respuesta es tajante: «No. Y hasta aquí». La cantante madrileña prefiere no ahondar en los detalles. «Es un tema del que prefiero no hablar porque él hace trece años que no me habla», zanja.