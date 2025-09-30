Nicole Kidman y Keith Urban se separan tras 19 años de matrimonio

Leire Moro Martes, 30 de septiembre 2025, 08:57 | Actualizado 09:10h. Comenta Compartir

Se les consideraba una de las parejas más estables de Hollywood. Nicole Kidman y Keith Urban llevaban 19 años casados, pero este lunes la revista 'People' confirmaba su separación. La actriz australiana y el cantante de country tienen dos hijas en común, Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14. Según apuntan varios medios internacionales, la pareja llevaba viviendo separada desde el verano. Personas cercanas a ellos han asegurado que Kidman no quería separarse y «ha trabajado por solucionar los problemas». Al parecer, Keith Urban se mudó a Nashville, dejando en el hogar familiar a la actriz ganadora de un Oscar y a sus dos hijas.

Se conocieron en 2005 durante la gala anual de G'Day USA y apenas un año después se casaron en una íntima ceremonia en Sídney, Australia. Hasta ahora se les consideraba uno de los matrimonios más sólidos; paseaban su amor por la alfombra roja siempre que tenían ocasión. En mayo, acudieron juntos a los Premios de la Academia de la Música Country, donde Urban recibió el Triple Crown Award. Nada hacía sospechar que el matrimonio estuviese pasando por un mal momento, ya que poco después también acudieron juntos a un partido de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en Nashville. Allí se les pudo ver besándose y cogidos de la mano.

De hecho, en junio Nicole Kidman, pese a que ya estaban viviendo separados, compartió en sus redes sociales una fotografía en blanco y negro de ambos con el objetivo de celebrar su 19 aniversario de boda. Una instantánea que acompañaba de un sencillo mensaje: «Happy Anniversary Baby @KeithUrban» (Feliz aniversario 'baby', Keith Urban).

A lo largo de su matrimonio, la pareja ha tenido que hacer frente a algunos obstáculos, como los problemas de adicción de Urban. A los pocos meses de casarse, el cantante ganador de cuatro premios Grammy ingresó en una clínica de rehabilitación para tratar su dependencia del alcohol y las drogas. Lo hizo después de que Kidman y un grupo de amigos cercanos organizaran lo que se llama una 'intervención'. En 2010, él confesó en el famoso programa de Oprah Winfrey que aquel momento «le cambió la vida».

Para Nicole Kidman ésta sería su segunda separación. Entre 1990 y 2001 estuvo casada con Tom Cruise, con el que adoptó a dos hijos, Bella, de 32 años, y Connor, de 30. Personas cercanas a la pareja aseguran que la actriz cuenta con el apoyo de su familia, especialmente el de su hermana Antonia. Por el momento, ninguno de los dos ha hecho declaración alguna sobre su ruptura.