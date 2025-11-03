Nicki Nicole se olvida de Lamine Yamal con un influencer argentino Desde Argentina desvelan que la cantante se marchó acompañada de un youtuber tras una larga noche de fiesta

A.M. Lunes, 3 de noviembre 2025, 08:19 | Actualizado 08:28h. Comenta Compartir

Después de 67 días de relación, Lamine Yamal y Nicki Nicole decidieron seguir caminos separados. La noticia saltó el fin de semana y los protagonistas no tardaron en confirmar lo que ya era un hecho. Eso sí, matizaron que no hubo terceras personas de por medio.

La aclaración estaba justificada. En las últimas semanas se habían disparado los rumores de infidelidad por parte del futbolista y ambos dejaron claro que esa no era la razón de su separación.

«No soy de hacer estas cosas, pero bueno, quería aclarar que no estamos juntos desde hace unos días, después de que me fui de Barcelona. Te lo digo, sobre todo, por lo del rumor de la infidelidad. Créeme que, si alguien me fuese infiel, yo sería la primera en aclararlo, como ya hice en el pasado. Desde antes no estamos juntos. No lo íbamos a contar, pero obviamente con esto que pasó te lo aclaro. No me gustaría seguir dándole vueltas al asunto desde ya», explicó la cantante.

Yamal, por su parte, se pronunció en los mismos términos: «No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente nos hemos separado y ya, pero todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación». También negó que estuviese conociendo a la modelo italiana Anna Gegno.

La que parece que ha pasado página rápido ha sido Nicki Nicole. Según cuenta el periodista argentino Ángel de Brito, pasó la noche de Halloween acompañada del creador de contenido Mernuel. «Una amiga mía ayer la vio irse con Mernuel, uno de los chicos youtubers de moda. Estuvieron juntos toda la noche y se fueron juntos», desvelaron.