Nicki Nicole habla por primera vez de su relación con Lamine Yamal: «Estoy muy enamorada»

Nicki Nicole y Lamine Yamal sorprendieron a todos hace unas semanas cuando anunciaron su noviazgo con una imagen en Instagram. En la fotografía se puede ver a la pareja feliz y abrazada el uno al otro. Hasta ahora los protagonistas no se habían pronunciado sobre su nuevo romance pero el futbolista fue el primero que presumió de novia el pasado domingo en un vídeo que publicó Nico Williams en sus redes sociales. Y, ayer, la artista argentina también dejó claro que está muy feliz con la perla azulgrana.

En un acto de Desigual, celebrado en Barcelona, Nicole reconoció ante los reporteros que «estoy muy enamorada, muy feliz y muy contenta». Sin perder la sonrisa en ningún momento, la rosarina desveló que está en proceso de aprender catalán. «Me han enseñado a decir t'estimo (te quiero)». Cuando le preguntaron a la joven quiénes eran sus 'profesores' esta desveló el nombre de Rosalía y después confirmó que Lamine también le dice 't'estimo'.

El momento más romántico de la noche se vivió cuando los reporteros preguntaron a Nicole qué esperaba ella encontrar en el amor. Esta respondió que «disfrute, sinceridad y cariño». Le volvieron a preguntar si eso lo recibía con Lamine y esta, muerta de la vergüenza, reconoció que sí.

La de ayer fue la primera vez de Nicole en un desfile de la conocida marca de ropa. «Estoy muy contenta. Significa todo. Primero por la invitación, segundo porque estoy con estrellas increíbles que admiro muchísimo y tengo muchas ansias de conocer...», destacó.