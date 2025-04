Los nervios de Aitana durante la celebración de la Eurocopa: «Madre mía cuanta gente... En qué momento digo yo que sí»

A. Mateos Jueves, 3 de abril 2025, 10:40 Comenta Compartir

La cuarta Eurocopa de la selección española de fútbol se celebró por todo lo alto en las calles de Madrid. Doce años después de la última gran conquista de La Roja, miles de españoles se echaban de nuevo a las calles para celebrar un nuevo trofeo del fútbol masculino español. Después de ganar la final a Inglaterra en la prórroga, la selección viajó a Madrid para disfrutar de una cálida bienvenida. La fiesta se concentraría en la plaza Cibeles y allí se reunieron medio millar de personas, y entre los famosos invitados a la fiesta estaba Aitana, quien predijo un mes antes que La Roja saldría campeona del torneo continental.

A la cantante barcelonesa le propusieron dar un mini concierto durante las celebraciones de la Eurocopa como premio a su predicción. Serían un par de canciones. La cantante aceptó y en el documental 'Metamorfosis', recién estrenado en Netflix, se muestra cómo lo vivió Aitana.

Las horas previas a la actuación estuvieron marcadas por los nervios e incluso los miedos de la cantante, que llegó a la capital vestida con la camiseta de la selección y recordando los nombres de los jugadores «para no cagarla». En su trayecto a Cibeles no paró de cantar 'Mon Amour', el tema que después interpretaría sobre el escenario. Quería evitar sustos. «Madre mía cuanta gente... En qué momento digo yo que sí», aseguró. «Nunca he hecho nada tan improvisado. Es que no sé lo que va a pasar, ni siquiera hay un telepronter...».

Uno de los miedos de Aitana era no acordarse de la canción y desde su equipo le recomendaron 'tirarle' el micrófono a la gente para hacerles partícipes del show. «Es que no tengo mucha voz... Estoy como afónica... No he ensayado antes», protestaba. Su padre le aconsejó que disfrutase porque esto es «un momento histórico». Él lo estaba disfrutando más que ella.

Minutos antes de salir al escenario coincidió con Ibai Llanos y hablaron de los conciertos de la joven en el Bernabéu, que a priori deberían haberse celebrado el pasado mes de diciembre y ahora han quedado pospuestos. El youtuber bilbaíno le felicitó por sus éxitos y le deseo toda la suerte del mundo para su actuación en Cibeles.

Finalmente, llegó la hora del concierto y Aitana lo bordó. Celebró la cuarta Eurocopa, como ya lo había predicho, y disfrutó como nunca del público.