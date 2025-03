Nerea Garmendia quiere cantar en euskera en 'Pasapalabra' y Roberto Leal le dice que no: «Vamos a dejarlo...»

Marina León Martes, 25 de marzo 2025, 13:07 Comenta Compartir

Nerea Garmendia ha sido una de las invitadas de 'Pasapalabra' este lunes. La actriz vasca de 45 años decidió hace unas semanas aparcar sus proyectos profesionales, ya que está esperando la llegada de su primer bebé, Unax, junto a su pareja Luis Díaz.

La humorista protagonizó uno de los momentos de la tarde en el popular programa de Antena 3. Fue durante la primera prueba: 'Una de cuatro'. Antes de comenzar la cuenta atrás, Roberto Leal leyó las cuatro respuestas, todas ellas eran títulos de series muy conocidas: 'La patrulla canina', 'Bola de dragón', 'Los Soprano' y 'Los Simpson'.

En ese momento, Nerea Garmendia no pudo reprimir su sorpresa. «Yo soy de Son Goku total. Me flipa», aseguró. «Os puedo cantar la canción entera en euskera si queréis», propuso. «Vamos a dejarlo para más adelante...», respondió el presentador entre risas y continuó con la prueba, no sin antes hacerle una sugerencia: «Lo de la canción te lo voy a pedir antes del rosco», dijo. «Sí, cuando quieras», añadió Garmendia.

Otro de los momentos más divertidos tuvo como protagonistas a los hermanos Salinas, Julio y Patxi. En una prueba en la que debían adivinar una canción, Patxi se hizo un pequeño lío con el pulsador, mientras su hermano se tronchaba de risa al contemplar la escena. «¿Cómo que me he adelantado?», preguntaba Julio, mientras Roberto Leal anunciaba el rebote para Patxi.

Sin embargo, su hermano no le quería dejar contestar así que cogió la directa y le tapó la boca con las manos para que no respondiera. «¡Julio, déjame!», le espetaba, mientras no paraba de reírse y gritaba «seguridad, seguridad», entre carcajadas. «Pero si se la has puesto botando», decía Patxi. Así, el menor de los hermanos acertaba la canción: 'Paco, Paco, Paco', de Encarnita Polo.