Nerea Garmendia celebra su primer cumpleaños como madre: «He visto a mi cuerpo convertirse en un superhéroe» La actriz de 'Vaya Semanita' sopla 46 velas llena de felicidad pero preocuapda por la salud de su perrito

S. O. Miércoles, 29 de octubre 2025, 15:30

Nerea Garmendia sopla este miércoles 46 velas y lo celebra de una forma muy especial, ya que es su primer cumpleaños como madre. La actriz guipuzcoana ha compartido una publicación en Instagram en la que reflexiona sobre el año vivido y sobre su actual situación familiar. «Este no es un cumpleaños cualquiera… Es mi primer cumpleaños como amatxo. Este año he vivido más emociones que en todas las temporadas de Vaya Semanita juntas», comienza diciendo.

La de Beasain y su pareja Luis Díez dieron la bienvenida a Unax el pasado 4 de abril. Desde entonces, ha detallado en Instagram cómo está viviendo la maternidad, tanto los buenos como los malos momentos pero siempre con su característico sentido del humor. «He creado vida, he parido y he aprendido a dormir como un cargador de Ikea: funciona, pero nunca sabes por qué ni hasta cuándo», señala en el post.

«He visto a mi cuerpo convertirse en un superhéroe (y a mis hormonas… en villanas de Marvel). Y he descubierto que la energía de una madre no viene del café… miras a la cara a tu hijo y parece que hubieras dormido 8hr seguidas. Y tb he descubierto que el instinto sabe más de lo que nosotras esperábamos», continúa la intérprete de 'Vaya Semanita'.

A pesar de la alegría por tener a su bebé, en este día tan especial Nerea se muestra preocupada por Coko, su perrito, que no atraviesa por un buen estado de salud. «Mi compañero, mi guardián del jamón, mi viejoven favorito. Ha estado ingresado tres veces, nos ha puesto el corazón en puño y seguimos alerta cada día», desvela. «Pero aquí sigue, ladrándole a la vida.Gracias, pequeño guerrero, por recordarnos que nunca es tarde para dar guerra y pedir premios», apunta.