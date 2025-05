Nagore Robles cuenta cómo salió del armario: «Me sacó un tío que lleva 50 años dentro»

Marina León Lunes, 5 de mayo 2025, 17:09 Comenta Compartir

La basauritarra Nagore Robles, de 42 años, se encuentra en una de las mejores etapas de su vida. Hace unas semanas mostró en redes sociales su nuevo hogar: un chalé por el que desembolsó 1,2 millones de euros, ubicado en Majadahonda, una de las zonas más lujosas del suroeste de Madrid.

La colaboradora de televisión y presentadora ha compartido algún dato más de su vida privada. Lo ha hecho en 'Al cielo con ella', el late show de RTVE presentado por la cómica Henar Álvarez. Entre otras cosas, Nagore ha hablado sobre la diferencia de edad con su pareja, la influencer Carla Flila, de 26 años.

«¿Cuál es la diferencia de edad que tiene que haber en una pareja para que la gente no te considere un Risto de la vida?», preguntó la presentadora. «Me costó quitarme todos mis prejuicios, pero estoy tranquila. A veces siento que somos de generaciones muy distintas», confesó. Sin embargo, «la tranquilidad y la facilidad es lo más parecido a la felicidad que he encontrado jamás. Estoy acostumbrada al conflicto y ahora que es fácil, estoy muy bien», añadió.

En este sentido, Robles, que saltó a la fama tras su paso por Gran Hermano en 2009, contó si hablar sobre su orientación sexual en la televisión el había penalizado en su carrera. «A mí no porque nunca he pensado mucho las cosas, pero también es cierto que a mí me sacaron del armario», apuntó. «Me sacó Kiko Hernández, manda pelotas. Me saca del armario un tío que lleva 50 años en él», respondió entre risas.