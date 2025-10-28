Nagore, la niña de 8 años que analiza la temporada de Osasuna como una experta: «Algunos fichajes no me han gustado» A sus 8 años, la pequeña ha causado sensación con sus conocimientos sobre fútbol

Silvia Osorio Martes, 28 de octubre 2025, 08:53 | Actualizado 09:30h.

«Te acabas de convertir en una de las mejores intervenciones de la historia del programa», escribieron este lunes en las redes de 'El Día Después'. Si en Bilbao, Pedro, el pequeño hincha del Athletic que es una auténtica enciclopedia de la historia rojiblanca y del fútbol en general, causó sensación hace unos meses, en Pamplona no se pueden quejar. Tienen a una analista muy especial para Osasuna. A sus 8 años no deja títere con cabeza.

Se trata de Nagore, una niña que fue entrevistada por 'El Día Después' tras la derrota de esta jornada ante el Celta de Vigo. A la salida de El Sadar, la cría, socia del club navarro, hizo gala de su espontaneidad y de sus conocimientos de fútbol. Dejó alucinados tanto a la reportera como a los tertulianos del programa de Movistar+.

La periodista le preguntó qué tal había visto a su equipo. Lo que no esperaba nadie es que contestara como un adulto o, incluso, mejor que muchos. «Veo bien a Osasuna, a este entrenador le veo mejor que al otro y espero que lleguemos otra vez a la Copa del Rey», soltó con total naturalidad.

𝑵𝑨𝑮𝑶𝑹𝑬, te acabas de convertir en una de las mejores intervenciones de la historia de #ElDíaDespués. pic.twitter.com/8ZbBzXg2gI — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 27, 2025

Al ver que la cría sabía mucho de fútbol, la reportera siguió tirando del hilo y le preguntó por temas más específicos. Nagore solventó la situación con maestría. Sin titubeos y con las ideas claras. «Vicente Moreno no hacía dos bloques y este sí. Él hacía bloque bajo, en lugar de bloque alto. Lisci hace bloque alto y bloque bajo», señaló.

La pequeña aficionada rojilla incluso habló de conceptos tácticos y valoró los fichajes de esta campaña. «He visto algunos fichajes que ha hecho Vicente Moreno que no me han gustado, como Bryan Zaragoza. Cuando tenía el balón no se lo quería pasar a nadie, y esto lo veo como un fallo», apuntó en tono crítico. También se refirió al bajo rendimiento de Budimir: «Está un poco dormido esta temporada, todavía no ha espabilado», lanzó.

El vídeo se ha hecho viral en redes sociales y ha suscitado un sinfín de comentarios de admiración hacia la pequeña. «Analiza mejor el fútbol que Maldini», escribió un usuario en X. «Sabe más y habla mejor que muchos comentaristas. Y dice más con muchas menos palabras que Valdano», apuntó otro.