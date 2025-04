Nacho Tellado explica por primera vez su salida de 'El Chiringuito': «Pedrerol se volvió loco. Se lo tomó como una traición»

A. Mateos Martes, 22 de abril 2025, 13:15 | Actualizado 13:21h. Comenta Compartir

La moviola del fútbol vivió una auténtica revolución en los años previos al VAR cuando un arquitecto se plantó en el programa deportivo más visto de la televisión para ponerle números a las jugadas polémicas que llenaban horas y horas de tertulia. Nacho Tellado, un joven licenciado en arquitectura, salió cada domingo al plató de 'El Chiringuito' durante seis años para aplicar un sistema de medición exacto a los 'frames' de los partidos y determinar así si el gol era o no fuera de juego. Su irrupción fue de tal magnitud que sus análisis arrasaron en las redes sociales.

Sin embargo, y pese a su éxito, en 2018, Tellado desapareció del programa. ¿El motivo? Su 'jefe', Josep Pedrerol, entendió que su colaborador se había ofrecido a LaLiga, tal y como desvela el propio protagonista en una entrevista en el canal de youtube de Jordi Wild. «Pedrerol se volvió loco. Se lo tomo como una traición», asegura.

Tellado pone en contexto su 'despido'. Era la primera temporada del VAR en España y se empezó a originar polémica por cómo la empresa contratada por LaLiga para analizar los fueras de juego durante el partido trazaba las líneas. «Eran varias jugadas donde desmontabas una a una todo el sistema de líneas. Y luego apliqué el 3D para que se entendiese bien», recuerda Tellado. Un día, asegura, llegó al plató diciendo «voy a reventar el VAR» y desde 'El Chiringuito' «me cebaron». Aquello fue el inicio del final porque la polémica inundó los principales medios deportivos del país y desde LaLiga y el CTA tuvieron que salir al paso. «Se montó la de Dios», cuenta el protagonista.

En ese momento se genera la primera fricción entre Tellado y Pedrerol. El primero asegura que desde el programa le piden que analice «todas las jugadas del fin de semana», a pesar de que el acuerdo entre las partes no va más allá de la colaboración como tertuliano. «Me llaman cuando estoy trabajando», recuerda. El joven se ve entonces obligado a frenar el ímpetu de sus compañeros de tertulia. «Volvimos a un orden pero fin de semana tras fin de semana era más de lo mismo», asegura, hasta que llegó una jugada polémica con el Barça de por medio. «Aquel día estalló todo. (...) A partir de ahí, el VAR quitó las líneas (de las retransmisiones) porque no eran perfectas», afirma Tellado, que asegura que se dispararon las presiones externas. «Josep (Pedrerol) me dijo que los de Mediapro -productora de LaLiga- le decían que el sistema de líneas que ellos utilizaban estaba bien calibrado... Estaban tensos», recuerda. También, según afirma Tellado, uno de los colaboradores del programa recibió la llamada del responsable del VAR, Clos Gómez.

Al mismo tiempo, Tellado cuenta que el presidente de LaLiga Javier Tebas y su equipo de abogados estaban muy pendientes de su Linkedin. El nombre de este arquitecto empezó a resonar por aquella época en las ruedas de prensa del presidente de LaLiga y la reacción del dirigente fue desmentirle una y otra vez, a veces incluso con faltas de respeto, según desvela Tellado. Hasta que un día el joven arquitecto trató de ponerse en contacto con Tebas y se ofreció para «demostrarle los problemas que presentaba el VAR». Al parecer, el madatario rechazó su ayuda.

«Pedrerol se lo tomó fatal»

El siguiente paso que dio Tellado fue comunicarle a Pedrerol la conversación que había tenido con Tebas, y la reacción del periodista fue completamente inesperada, según el excolaborador. «Se volvió loco. No le gustó nada. Me dijo si me había ofrecido a Tebas -como posible empleado-. Se lo tomó fatal, como una traición. Yo diciendo 'pero qué traición' si te he llamado yo», explica.

Recuerda Tellado que horas después de esta conversación en el informativo de 'Jugones', también presentado por Pedrerol, un reportero de 'El Chiringuito' le plantó el micrófono a Tebas en la sede de LaLiga y el mandatario señaló públicamente al arquitecto. «A partir de ahí, no me llamaron más. Todos los compañeros me dejaron de seguir en Instagram», afirma Tellado en el canal de Jordi Wild.

