Nacho Abad pilla a una mujer rayándole el coche: «Me parece muy preocupante» El presentador de 'En boca de todos' (Cuatro) se pregunta si la sociedad está «polarizada» y si «hay que tener cuidado cuando un político te señala»

A.M. Martes, 21 de octubre 2025, 09:24 Comenta Compartir

El periodista Nacho Abad sufrió la semana pasada un incidente mientras se encontraba en un centro comercial. Según se pudo ver en las imágenes publicadas ayer en el programa 'En boca de todos', que él mismo presenta, una mujer le identificó y optó por rayarle el coche. Las cámaras instaladas en el vehículo de Abad captaron la secuencia del momento y ayer se emitieron en Cuatro.

#POLEMICA | Una mujer raya el coche de Nacho Abad por ambos lados.

Una vez raya el vehículo, lo fotografía y se marcha del lugar.



🔴 #EnBocaDeTodos20O en @cuatro con @Nacho_Abad

➡ https://t.co/YxZKMJWu57 pic.twitter.com/yRCc4LB8vf — En boca de todos (@EnBocaDe_Todos) October 20, 2025

«Comienza a hacerlo por un lado y luego por el otro», comienza explicando Abad. «Hizo fotos a los daños, luego a la matrícula de mi coche y cuando decidió que había terminado el trabajo, se largó», sentenció.

Abad reveló que las imágenes ya están en manos de la Policía y que los agentes ya han «detenido» a la autora de los hechos. «Yo voy a ir al juicio y voy a pedir la máxima pena, me parece muy preocupante», concluía el periodista.

Para el presentador de Cuatro, este incidente está relacionado con la «polarización» que sufre la sociedad y se pregunta si «hay que tener cuidado cuando un político te señala» en público.