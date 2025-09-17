Nacho Abad estalla contra el influencer Borja Escalona en directo: «No me vaciles «Veo que vas a hacer el mismo 'show' que la otra vez y vas a echarte a llorar para hacerte la víctima», le suelta el presentador

El presentador de 'En boca de todos' Nacho Abad se caracteriza por ser muy directo en sus intervenciones. También con las personas que conectan en directo en el programa. Este martes estalló contra Borja Escalona, el influencer conocido por hacer 'simpas' en los establecimientos hosteleros, al que le han okupado la casa que el habría okupado con anterioridad. Una vivienda que pertenece a la exnovia del creador de contenido y que este okupó cuando finalizó su relación sentimental con ella.

Pues bien, el programa ha emitido un vídeo en el que se explicaba el caso que no le ha gustado a Borja. «Fíjate, creía que ibais a tener un poco de rigor, pero seguís siendo la misma mierda de siempre. Nachito, no aprendes», ha soltado el influencer.

Unas palabras y un tono que no le ha sentado nada bien al presentador, que no ha dudado en responder de forma contundente. «Yo no rompo narices ni dejo de pagar en los locales y no soy un caradura con antecedentes». Además, Abad le ha preguntado a Escalona si sigue siendo okupa, a lo que ha respondido que «teóricamente sí», a lo que el conductor del programa y sabedor de cómo se maneja el joven le ha dicho: «Veo que vas a hacer el mismo 'show' que la otra vez y vas a echarte a llorar para hacerte la víctima».

Escalona ha hecho ver que estaba dolido y ha tratado de aportar su versión de los hechos, pero el presentador le ha frenado: «No me vaciles, Borja».

Finalmente, la abogada Bárbara Royo ha recalcado que, por primera vez, estaba de acuerdo con que el influencer estuviera siendo víctima de okupación: «Es justicia poética que le okupen y que no pueda volver a entrar este payaso sinvergüenza».

